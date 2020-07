Othercide: ecco il trailer di lancio

Da oggi 28 luglio è disponibile Othercide, strategico a turni di stampo horror in sviluppo da parte del team franco-svedese Lightbulb Crew. Il gioco è arrivato su PC, PlayStation 4 e Xbox One e successivamente sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi rimandiamo anche ad alcuni link dei dev diary pubblicati precedentemente (primo e secondo), ed al messaggio degli sviluppatori attraverso la pagina Steam.