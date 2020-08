DOOM Eternal The Ancient Gods Part One annunciato al QuakeCon at Home

Durante il QuakeCon at Home, nuova e diversa edizione del QuakeCon tenuto da Bethesda, è stato mostrato, tra altre cose relative allo stesso publisher, una nuova espansione in arrivo per il loro FPS di successo DOOM Eternal The Ancient Gods Part One.

Il trailer mostra una nuova ambientazione ed un nuovo nemico, lasciando poi alla fine un messaggio che dichiara il full trailer reveal all’Opening Night Live, esattamente il 27 agosto alle ore 20.00 italiane.

Ovviamente la redazione di GamesVillage porterà le news più fresche dall’evento, per farvi così subito assaporare il nuovo trailer reveal di DOOM Eternal The Ancient Gods Part One. Intanto, potete godervi qui sotto il breve teaser arrivato dal QuakeCon at Home.