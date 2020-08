Fall Guys festeggia i 2 milioni di giocatori su Steam

Continua il momento positivo di Fall Guys, particolare titolo online con tanti diversi mini giochi sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Devolver Digital. Qualche giorno fa vi avevamo parlato del milione e mezzo di giocatori nelle prime 24 ore. Poco fa invece il publisher texano ha festeggiato un altro traguardo raggiunto: due millioni di copie vendute su Steam.

Con il tweet, che potete vedere qui sotto, si può anche leggere che in questa prima settimana sono state acciuffate 1.5 milioni di corone, sono caduti 60 milioni di “guys” e le ore di visione su Twitch sono state di 23 milioni.

Ricordiamo oltretutto che queste statistiche contano solo la parte PC, e non quella PlayStation 4, dove il gioco è attualmente gratuito per i possessori del PlayStation Plus nel mese di agosto.

The incredible team @Mediatonic and the super chill @FallGuysGame community have put up some wild numbers in just one week!

Big thanks to all for all the great jellybean vibes. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS

— Devolver Digital (@devolverdigital) August 10, 2020