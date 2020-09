Ghostrunner: annunciata la versione Nintendo Switch, arriverà il 27 ottobre

All In! Games, 505 Games, One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks, hanno recentemente svelato alcune notizie su Ghostrunner, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 27 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ebbene, le compagnie hanno fatto sapere che lo stesso giorno della pubblicazione delle suddette versioni precedentemente citate, l’opera debutterà anche su Nintendo Switch.

Ecco la descrizione del prodotto completa:

Ghostrunner è uno slasher prospettico hardcore in prima persona, ricco di azione fulminea, ambientato in una lugubre megastruttura cyberpunk. Climb Dharma Tower, l’ultimo rifugio dell’umanità, dopo un cataclisma senza fine. Salite dal basso verso l’alto, affrontate il tirannico Keymaster e vendicatevi. Le strade di questa città-torre sono piene di violenza. Mara il Maestro delle Chiavi governa con pugno di ferro e poco rispetto per la vita umana.

Con la diminuzione delle risorse, la forte preda dei deboli e il caos minaccia di consumare quel poco di ordine che resta. L’ultima presa di posizione decisiva sta arrivando. Un ultimo tentativo di mettere le cose a posto prima che l’umanità superi l’estinzione. Come il più avanzato combattente di lame mai creato, si è sempre in inferiorità numerica, ma non si è mai surclassati. Affettate i vostri nemici con una katana monomolecolare, schivate i proiettili con i vostri riflessi sovrumani e utilizzate una varietà di tecniche specializzate per prevalere.

La meccanica one-hit one-kill rende il combattimento veloce e intenso. Usate la vostra mobilità superiore (e i frequenti checkpoint!) per impegnarvi in una danza senza fine con la morte senza paura. Ghostrunner offre un’esperienza unica per un solo giocatore: combattimenti veloci e violenti e un’ambientazione originale che fonde la fantascienza con temi post-apocalittici. Racconta la storia di un mondo già finito e dei suoi abitanti che lottano per sopravvivere.