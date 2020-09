Destiny 2 Oltre la Luce chiederà di riscaricare il titolo

Bungie, titolo di studio dietro Destiny e Destiny 2, aggiorna la community con un nuovo e non piccolo dettaglio riguardo la nuova espansione in arrivo per il titolo looter-shooter, Oltre la Luce.

Il dettaglio di cui stiamo per parlarvi è grande quanto una casa o forse, sarebbe più giusto dire, grande quanto Destiny 2 stesso, visto che Bungie ha affermato che all’uscita dell’espansione si dovrà riscaricare per intero il gioco base. Ciò è dovuto ai “miglioramenti” strutturali apportati proprio con il nuovo addon.

Ma, attenzione, questo vorrà anche dire che le dimensioni di Destiny 2 verranno ridotte del 30-40% grazie a vari fattori come la “rimozione di contenuti non più usati o rimpiazzati“, ottimizzazione generale delle dimensioni e la rimozione di contenuti da portare nel Destiny Content Vault. In base alla piattaforma su cui scaricherete, di nuovo, il gioco, l’installazione varierà dai 59 GB ai 71 GB.

Bungie ha poi continuato, come potete leggere nel comunicato ufficiale, che questi miglioramenti aiuteranno sul lato dimensione anche negli anni a venire. Quindi, ricapitolando, visto l’arrivo dell’espansione, l’intero gioco dovrà essere riscaricato e, per coloro la cui connessione non è tra le migliori in questo momento, non c’è di che preoccuparsi. Bungie ha dichiarato che il giorno 9 novembre sarà possibile pre-scaricare il contenuti 10 ore prima dell’arrivo ufficiale.

Inizialmente, Oltre la Luce sarebbe dovuta arrivare su tutte le piattaforme il giorno 22 settembre ma, come potete leggere qui, è stata poi posticipata al 10 novembre. Intanto, qui sotto vi riproponiamo l’ultimo trailer disponibile.