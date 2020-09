Riot Games collabora con gli Esports AcadArena

Riot Games Southeast Asia ha collaborato con il programma di Esport del campus filippino Esports AcadbArena per sviluppare iniziative di Esport collegiali nel paese. La partnership inizierà con l’inclusione di VALORANT nella University Alliance Cup di AcadArena. Le società collaboreranno anche ai programmi per Legends of Runeterra e alla fine per l’iterazione mobile di Riot di League of Legends: Wild Rift al suo rilascio.

AcadArena ha sviluppato una serie di iniziative di Esport scolastici nelle Filippine, incluso un programma di borse di studio per merito. La società funge anche da partner strategico per gli Esport del campus per Globe Telecom e Twitch Student nella regione.