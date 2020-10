VAXEE ZYGEN NP-01 Recensione: buon sangue non mente

Poco tempo fa noi di GamesVillage vi avevamo accennato dell’ingresso di un nuovo brand all’interno dell’industria delle periferiche da gioco. Parliamo di VAXEE che, in realtà, non sono poi così in erba. Infatti, gli esponenti della società erano gli stessi membri della leggendaria squadra che componeva Zowie Gear. Innegabile dire che i design prodotti in passato dal team sono ancora oggi emulati da diverse aziende, proprio per la loro genialità. Tuttavia, oggi parliamo del nuovo VAXEE ZYGEN NP-01, pensato principalmente per tutti i giocatori che hanno intenzione di competere a livelli molto alti.

Se siete interessati al suo acquisto, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale della corporazione. Il prezzo è di circa 75 euro, spedizione compresa, ed è disponibile solo in colorazione nera. Vi ricordiamo anche che il 15 ottobre partiranno nuovamente i pre-order, per cui restate sintonizzati sul website per non perdere la vostra occasione.

Il mouse è stato progettato in collaborazione con l’ex giocatore professionista giapponese dello sparatutto tattico Counter-Strike, Noppo. Di certo, noi della redazione non vediamo l’ora di analizzare un prodotto di questo tipo. Le premesse ci sono e le aspettative sono anche molto alte. Riuscirà questo mouse da gioco ad imporsi tra i suoi competitor oppure è stato meramente un esperimento da migliorare? Ve ne parleremo durante la nostra recensione a riguardo.

VAXEE ZYGEN NP-01: specifiche tecniche

Brand ZYGEN Modello NP-01 esports mouse Tipo Non-symmetrical / Horizontal Back Sensore PixArt PMW3389 Switch HUANO 60g Opzioni di latenza dei click 2 / 4 / 8ms Sistema della rotellina Optical / 24 steps Personalizzazione del LOD Low/ Mid / High Peso 75g (without cable) altezza dei piedini 0.45mm Cavo Paracord / 2m / 6,6 feet DPI 400 / 800 / 1600 / 3200 USB report rate (Hz) 125 / 500 / 1000 Bottoni 5 Connettore USB USB 2.0 / 3.0

Il packaging

Sembra una coincidenza, ma il packaging del VAXEE ZYGEN NP-01 è pressochè identico allo stesso utilizzato dall’Endgame Gear XM1. Infatti, una volta ottenuto il nostro mouse, ci ritroveremo davanti ad uno scatolo bianco. Quest’ultimo è molto minimale, dato che le uniche cose che ci saranno scritte sono il nome del prodotto ed il brand da cui proviene. Insomma, dritti al punto. Nonostante lo stile minimale, dobbiamo dire che abbiamo apprezzato la scelta dei creatori poiché le dimensioni sono molto contenute ed è molto semplice trasportare il nostro ZYGEN NP-01 utilizzando la sua custodia originale, con tutte le protezioni annesse. Perfetto nel caso in cui dovessimo dirigerci ad un torneo LAN, non credete?

Una volta aperto lo scatolo, l‘unica cosa che troveremo al suo interno sarà il mouse da gioco. Fortunatamente, la corporazione ha ben pensato di ovviare all’avanzamento di spazio includendo numerose protezioni in spugna. Le suddette renderanno un’eventuale caduta accidentale o trasporto mal gestito molto più sicuro rispetto alla norma.

In breve, di piccole dimensioni, minimale, dritto al punto e ricolmo di protezioni. Senza alcun’ombra di dubbio questo è un vero approccio adatto per un amante degli sport elettronici.

Sensore e switch

Il sensore utilizzato all’interno del VAXEE ZYGEN NP-01 è un classico PixArt PMW 3389. Durante le nostre partite, come ormai di consueto, non abbiamo riscontrato alcun problema. Il tracciamento offerto dal componente è ottimo. Inoltre è possibile modificare il polling rate da 125 al valore di 1000. Lo stesso è possibile fare con i DPI, che arrivano fino a 3200. Quest’ultima scelta è stata intenzionale da parte della casa madre proprio perché i giocatori di FPS competitivi tendono a non superare la cifra di 1600.

Per quanto concerne gli switch scelti per i click del mouse, parliamo degli Huano 60g. I suddetti sono gli stessi che vengono applicati anche all’interno dei mouse Zowie, giusto per farvi un’idea. Come il loro stesso nome ci fa intendere, la forza di attuazione per l’input è di 60g. Indi per cui siamo nella media e non c’è nulla da preoccuparsi nel caso in cui si abbia paura a ritrovarsi tasti troppo leggeri o duri alla nostra pressione con il dito. Non abbiamo riscontrato alcun cigolio o problema di stabilità durante le nostre prove con i bottoni, facendoci capire come l’integrità strutturale sia stata uno dei focus principali durante la creazione.

Per tutti gli utenti più esigenti, è anche possibile cambiare il tempo di debounce dei click principali dello ZYGEN NP-01. La scelta ha gli step di 2, 4 e 8ms. Più è basso il numero, più veloce sarà la decorrenza tra due pressioni consecutive. Ciò si rivelerà molto utile in titoli dove il tempo di reazione la fa da padrone, visto che sarete avvantaggiati durante la vostra azione.

Tutte le varie offerte di customizzazione della nostra esperienza vengono fatte direttamente dalla parte retrostante del mouse, per cui non c’è nessun software dedicato da installare parallelamente. Semplicemente, bisogna premere il bottone che attiva la data opzione ed il gioco è fatto.

Cavo, rotellina e piedini del mouse

Il cavo utilizzato per il VAXEE ZYGEN NP-01 è stato uno dei migliori che abbiamo mai avuto il piacere di provare. Ovviamente, il materiale utilizzato è sempre paracord, oramai sinonimo di qualità e standard del mercato. Nonostante ciò, il filo del mouse in questione si è rivelato migliore rispetto a qualsiasi altro competitor. Il diametro del pezzo in analisi è più spesso del normale, ciò consente a quest’ultimo di rimanere più stabile durante le nostre sessioni di gioco e, soprattutto, minimizza a livelli storici il fastidioso fenomeno in cui il componente trascina la periferica facendo risultare alcuni tracciamenti fastidiosi.

Inoltre, la sospensione utilizzata per il cavo annulla qualsiasi tipo di flessione esagerata che possa andare a toccare le nostre dita laterali o, addirittura, andare sotto al prodotto durante i movimenti. La morbidezza non è esagerata, ma al punto giusto. Ragion per cui crediamo che sia un ottimo punto di incontro per coloro che preferiscono l’alta maneggevolezza e chi predilige il controllo. Di certo, questo è il primo filo base che non ha nulla da invidiare a quelli specializzati di terze parti.

I piedini del VAXEE ZYGEN NP-01 di base sono di 0.45mm di spessore, ma è possibile anche acquistare addizionalmente la versione di 0.65mm. Anche qui non si scherza, infatti, la composizione degli skate è completamente in PTFE. Era la prima volta che provavamo la scelta da 0.45mm, visto che di norma si utilizzano altri valori, ma dobbiamo dire che ne siamo rimasti particolarmente sorpresi. Lo scorrimento del prodotto è uniforme, senza inconsistenze di vario tipo che potrebbero rovinare i nostri tracciamenti. Ma la cosa che più abbiamo notato è l’incredibile aumento di performance che si ha in titoli dallo shooting “punta e clicca”, come Counter-Strike.

La nostra precisione è aumentata esponenzialmente ad ogni colpo, e non perché siamo diventati professionisti all’improvviso, ma a causa del perfetto feeling offerto dai suddetti. Infine, il loro design è quello classico da due pezzi, molto simile a quello utilizzato anche in molti mouse di casa Zowie.

La rotellina utilizzata è quella classica in gomma che è sempre possibile rimandare all’altro brand di cui i creatori facevano parte. Tuttavia, dal classico sistema a 16 step, gli sviluppatori hanno deciso di passare a quello di 24. Sebbene non sia un fattore estremamente negativo, è innegabile constatare di come rispetto alla media sia più marcata la forza richiesta per azionare il comando. Personalmente, non abbiamo dato molto peso a questo elemento perché non ci è capitato spesso di ricorrere al suo utilizzo, ma speriamo in un futuro miglioramento.

Un design innovativo e da ricordare ed i test sul campo

Il design del VAXEE ZYGEN NP-01 è uno degli aspetti che più ci hanno fatto scalpitare di gioia al suo annuncio. In un periodo in cui il mercato dei mouse da gioco è sempre più saturo, il brand ha deciso di pubblicare una forma mai vista prima. Infatti, nonostante sia un prodotto asimmetrico, è facilmente riconoscibile la curva posta al suo lato destro. Noi di GamesVillage.it abbiamo trovato questa fattezza come un incredibile supporto, soprattutto se utilizzate una delle varie tipologie esistenti di claw grip.

Le dimensioni della mano del redattore che si è occupato del test sono di 18×9,5cm con un’impugnatura ad artiglio. La concavità sul lato sinistro, più la peculiarità del destro, hanno reso il peso di 75 grammi molto minore di quanto dovrebbe risultare. Inoltre, è stata utilizzata una superficie diversa per i click principali ed il resto del guscio che ha incrementato la piacevole sensazione da noi provata.

I bottoni primari sono infatti rivestiti da una sostanza più ruvida, che consente ai tediosi scivoloni accidentali di non accadere quasi mai, oltre che a rendere la nostra presa molto più stabile del normale. Nel caso in cui abbiate una sudorazione aumentata, i due coating scelti saranno dei toccasana per voi. Potete posare i vostri grip antiscivolo poiché con il VAXEE ZYGEN NP-01 non ce ne sarà bisogno.

Crediamo anche che il massimo potenziale del mouse venga sprigionato per tutti coloro che utilizzano l’intero palmo della loro mano. La piccola deviazione dal carattere quasi ergonomico vi darà l’impressione di indossare un guanto. Il target di utenti migliore per questo mouse è sicuramente all’interno del range dai 17,5 ai 19,5 centimetri. Sfortunatamente, per tutti i giocatori fingertip questa non è la soluzione prediletta.

Passando ai nostri test sul campo, abbiamo deciso di variare dai classici shooter tattici fino ad arrivare agli FPS Arena. Come probabilmente poteva essere intuito nei paragrafi precedenti, il risultato è stato eccelso. Non abbiamo riscontrato nessun problema di tipo strutturale, anzi, crediamo che le nostre prestazioni siano state più consistenti e migliori del solito. Durante i nostri riposizionamenti, non siamo mai incappati in piccoli scivoli accidentali, che potrebbero portare a colpi mancati, ma siamo rimasti tutto il tempo con un grip fermo e compatto. Siamo dell’opinione che il mouse dia il meglio di sé nei momenti in cui dobbiamo essere precisi, ad esempio in VALORANT o durante l’utilizzo di un cecchino, però anche in altre situazioni garantisce prestazioni perfette. Probabilmente questa è la periferica che ci accompagnerà nelle nostre sessioni di gioco da oggi in poi.

Noi di GamesVillage.it abbiamo ampiamente apprezzato il nuovo mouse per Esports VAXEE ZYGEN NP-01. I componenti utilizzati sono di altissima qualità, tanto da non avere nulla da invidiare ad alcuni dei brand più rinomati del settore. Il design apportato dall’azienda si è rivelato uno dei migliori degli ultimi dieci anni, denotando come il genio e l’estro del team originale di Zowie sia ancora in grado di rivoluzionare il mercato delle periferiche da gioco. Se siete giocatori amanti della competizione, non potete farvi scappare questo prodotto. Un plauso va al team di ingegneri che è riuscito a sviluppare una creazione perfetta, il suo unico difetto è decisamente il fatto che ancora non esista una versione wireless. Ecco una delle top picks del 2020.