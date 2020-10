Overcooked: un video confronta current e next gen

A luglio è stato annunciato Overcooked All You Can Eat, titolo che arriverà su console next gen e che includerà i primi due capitoli della serie con tutti i DLC usciti. Team17 ha da poco pubblicato un video che mette a confronto le cucine nella versione current gen con quelle che si vedranno nella next gen.

Tra le novità del gioco sviluppato da parte di Ghost Town Games ci sono il multiplayer online, il cross platform e la risoluzione 4k; in questo video si possono sicuramente notare dettagli e miglioramenti presenti nella versione che uscirà breve.

Overcooked All You Can Eat sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X quest’anno, ma ancora non è stata ufficializzata la data d’uscita.

Queste le caratteristiche del gioco

Oltre 200 livelli di caos culinario

Sette nuovi livelli

Tre nuovi chef

60 FPS con una risoluzione 4K

Tempi di caricamento più rapidi

Nuovi trofei e achievements

Opzioni di accessibilità e modalità assistenza

Multiplayer cross-platform

La modalità di assistenza includerà opzioni come: