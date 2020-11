Take-Two Interactive: trattativa per acquisire Codemasters

Take-Two Interactive e Codemasters hanno confermato di essere in trattativa per l’acquisizione del secondo da parte della prima, in un accordo che secondo Reuters potrebbe valere fino a 739,2 milioni di sterline.

In una dichiarazione, Take-Two afferma che ritiene che i due sarebbero un “adattamento altamente complementare” e che l’attività editoriale globale di Take-Two sarebbe vantaggiosa per Codemasters, proprio come lo sarebbe il prolifico successo di Codemasters nel genere racing.

“Take-Two ritiene che la combinazione con Codemasters riunirebbe due enormi bacini di intrattenimento interattivo a livello mondiale, con un adattamento altamente complementare tra l’etichetta editoriale 2K di Take-Two e Codemasters nel genere delle corse”, scrive la società. “Inoltre, Take-Two ritiene di poter portare vantaggi alle prestazioni di Codemasters sfruttando la rete di distribuzione globale di Take-Two e le competenze operative principali di 2K nella pubblicazione, incluse operazioni live, analisi, sviluppo di prodotti e marketing di brand e prestazioni.”



L’azienda statunitense afferma inoltre nella sua dichiarazione che “non c’è certezza che verrà fatta alcuna offerta”, ma secondo VGC, se un’offerta dovesse essere fatta ufficialmente, Codemasters raccomanderà in modo unanimamente che l’offerta venga accettata.

Nel novembre 2019, è stato confermato che Codemasters aveva acquisito gli sviluppatori di Project CARS Slightly Mad Studios. All’inizio di quest’anno, aveva anche acquisito la licenza per i giochi del Campionato del mondo di rally FIA dal 2023 in poi.

Quest’anno, Codemasters ha rilasciato F1 2020 e DiRT 5, entrambi lanciati con grande successo di critica.