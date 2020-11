Demon’s Souls: ecco i nostri consigli prima di iniziare!

Il remake di Demon’s Souls ha visto il suo debutto in (quasi) tutto il mondo a partire dal giorno 12 novembre. Tuttavia, il lavoro di Bluepoint Games, che abbiamo avuto il piacere di recensire, non ha mai perso il suo grado di difficoltà molto alto. Ed è proprio per questo che noi di GamesVillage.it abbiamo deciso di fornirvi qualche dritta che ci ha aiutato a terminare la nostra prima partita al GDR senza cadere in una crisi depressiva.

Ovviamente, ci teniamo a specificare che i nostri consigli sono puramente personali e, di certo, non adatti allo stile di gioco di alcuni. Infatti, crediamo che i veterani del genere possano trarre pochi benefici dall’articolo. Non tutto è perduto, però, poiché c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Soprattutto se non avete mai avuto modo di giocare il primissimo capitolo che ha dato vita alla famosa saga di Dark Souls.

Il duro rapporto delle magie e Demon’s Souls

Tutti coloro che hanno fruito del primissimo Demon’s Souls conosceranno sicuramente il potenziale della build mago all’interno del titolo. Infatti, non è un segreto il fatto che gli incantesimi siano estremamente potenti e, a tratti, fuori da ogni valore definibile “bilanciato”. Effettivamente, From Software non ha mai mostrato grande maestria nel rendere la suddetta classe meno forte delle altre, in PvE, ma nel capitolo originale c’è davvero da divertirsi.

Infatti, la modalità “facile” della rivisitazione di Bluepoint Games è proprio quella legata a tutto ciò che utilizza mana e ha bisogno di un bastone per gli incantesimi. All’inizio saremo costretti un po’ ad arrancare, visto che nelle prime fasi dell’avventura non ci vengono fornite abilità all’altezza, ma vi assicuriamo che dopo aver visitato la Torre di Latria e completato qualche quest di alcuni NPC (soprattutto in endgame!) sarete pronti a seminare il panico.

In giro sui più famosi social network girano ancora video satirici concernenti proprio le magie e denotando quanto siano effettivamente forti. Boss sconfitti in pochissimi minuti, nemici che non riescono a far nulla se non soccombere e molte altre azioni di terrore saranno a nostra portata con la build da incantatore. Essere efficienti con quest’ultima è molto semplice: aumentare le statistiche di Intelletto e Mana saranno provvidenziali, così come comprare oggetti di recupero a sufficienza per non rimanere a secco. Infine, vi consigliamo di livellare la statistica della Forza perché ci sarà una specifica arma che vi aspetta (che gli amanti della serie sicuramente avranno capito), la quale aumenta ancora di più l’efficacia delle capacità di cui disponete.

Attenti al sistema della Tendenza!

Tutti coloro che si affacciano per la prima volta all’universo spietato di Demon’s Souls sono rimasti, inevitabilmente, confusi dal sistema della Tendenza. La suddetta è divisa in singolo mondo e personaggio e varia dal neutrale, buono e oscuro. A meno che non abbiate in mente di utilizzare un pezzo di equipaggiamento specifico, puntare alla zona oscura non è propriamente la scelta più saggia.

Infatti, raggiunto lo sfortunato traguardo, vi ritroverete immersi all’interno dell’area colpita, la quale però ci riserverà bruttissime sorprese. Arrivati allo status “Pure Black”, i nemici dell’area saranno più complessi da uccidere, compariranno fantasmi invasori NPC e demoni speciali. In pratica, consigliamo avere una tendenza negativa solo nel caso in cui abbiate intenzione di compiere determinate “scelte” di trama e gameplay, che non vi spoilereremo.

Evitare il risultato citato in precedenza è, a conti fatti, piuttosto semplice. Vi basterà solamente “comportarvi bene”. Insomma, gironzolare per la mappa e uccidere alcuni PNG o invadere altri giocatori non è una cosa che un viandante gentile. Ma attenzione, non è tutto. La Tendenza “Pure Black” all’interno di un dungeon è riscontrabile anche nel caso in cui moriate troppe volte in forma umana. In breve, quando la vostra barra della vita è al massimo. Può sembrare scocciante, ma a meno che non siate sicuri di cosa state facendo, vi consigliamo di evitare di ritornare nella forma corporea a noi cara frequentemente. Soprattutto se notate di avere difficoltà a superare quella determinata sezione.

Arrivare allo status “Pure White”, invece, è l’opposto: aiutare gli altri utenti in una specifica parte del gioco, sconfiggere gli NPC black phantom e non morire da umani sono i vostri requisiti. Anche qui, arrivare ad uno status estremamente positivo sarà molto utile ai fini della storia e gameplay. Infine, i nemici saranno più semplici da abbattere, anche se rilasceranno meno anime per il level-up.

Avere una struttura chiara

La libertà di esplorazione offerta da Demon’s Souls può, ironicamente, risultare in un’enorme difficoltà per i neofiti. Poter accedere subito a tutte le aree del gioco renderà più confusionario costruirsi un sentiero efficiente e preciso che si riveli vincente. Anche negli altri Souls c’è un certo grado di avventura senza limiti, tuttavia, è molto più semplice rispetto a questa rivisitazione, capire quando si è fuori luogo. Letteralmente.

Quello che supportiamo di fare è costruirsi una struttura chiara, la quale renda il vostro percorso semplice da ricordare e all’interno della vostra portata. Ad esempio, ciò che abbiamo fatto noi è stato iniziare con il Mondo 1 (l’Arcipietra di Boletaria), arrivare fino al completamento di 1-3. Successivamente, abbiamo iniziato il Mondo 2, facendo la stessa cosa. Una volta arrivati alla terza Arcipietra, abbiamo deciso di completarla del tutto perché i suoi boss sono i più semplici. Infine, siamo ritornati al Mondo 2, completandolo completamente e proseguendo verso le altre due aree lasciate a zero, per terminarle del tutto.

Anche in questo caso, ogni giocatore esperto decide di crearsi sempre uno schema ad hoc rispetto al tipo di statistiche che ha intenzione di migliorare. Ciò è dovuto dal fatto che ogni mappa contiene nemici che ci permettono di farmare i tipi di pietra necessari al potenziamento delle armi. Tuttavia, crediamo che compiere almeno le prime tre fasi dei due mondi risulti quasi tassativo. La motivazione è dovuta al fatto che queste ultime sono quelle più “user friendly” e ci permettono di avere una base su cui iniziare a costruire un buon livello, parametricamente parlando. Infine, sono presenti alcuni pezzi di equipaggiamento iniziali che fanno sempre comodo, oltre al fatto che potreste perdervi diverse quest secondarie.