Transformers War for Cybertron Trilogy Earthrise: ecco la data d’esordio

Dopo il successo senza precedenti della prima stagione (che conta il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes), Netflix è pronta a rilanciare, e ha finalmente annunciato la data d’esordio di Transformers War for Cybertron Trilogy Earthrise, che avverrà sul colosso internazionale dello streaming il prossimo 30 dicembre.

Si tratta di una trilogia completamente nuova, che narra una nuova storia dei Transformers (il cui rilancio cinematografico con lo spin-off su Bumblebee non sembra essere del tutto riuscito), che ha riscosso però un successo enorme. A pochi mesi dalla fine della prima stagione, Siege, ecco dunque giungere l’annuncio di un nuovo capitolo del fortunatissimo franchise ispirato ai robot in grado di trasformarsi.

Al momento non è ancora noto quanti episodi comporranno la seconda stagione, ma se dobbiamo immaginare che sia uguale alla prima, allora staremmo parlando di 6 puntate da 22 minuti circa ognuna. Abbastanza, comunque, per creare una storia intrigante e coinvolgente e piantare i semi per gli sviluppi futuri e per la terza stagione dell’anime, Kingdom, già prevista.

Transformers War for Cybertron Trilogy Earthrise riprenderà da dove Siege si era interrotta, con l’Allspark scomparso e Megatron costretto ad affrontare la dura realtà: quella di essere intrappolato con i suoi Decepticon su un pianeta morente. Intanto Optimus Prime, alla deriva nello spazio con i suoi Autobot, farà un incontro molto strano con… i Mercenari!

Una trama, insomma, che promette scintille. Anche voi non vedete l’ora di godervi la nuova avventura dei Transformers? Allacciate le cinture, il 30 dicembre è sempre più vicino!