Hoa: pubblicato il gameplay ‘The Forest’

PM Studios, il publisher dietro il team di sviluppo Skrollcat Studio, ha pubblicato un nuovo gameplay per il platform Hoa.

Il video in questione ritrare il livello “The Forest“, ovvero uno dei tanti scenari che troveremo nella produzione della Skrollcat Studio.

Inoltre, durante questo nuovo gameplay, è possibile ascoltare il commento di uno degli sviluppatori, più precisamente il co-fondatore dello studio stesso e direttore artistico di Hoa, Son Tra.

Vi lasciamo alla descrizione dell’opera, seguita poi dal video in questione. Vi ricordiamo, infine, che è attualmente atteso per il mese di aprile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.