Phantasy Star Online 2: confermato il closed beta test

Sega ha confermato un closed beta test per Phantasy Star Online 2: New Genesis, sebbene non abbia fornito alcuna data ufficiale al momento. In Giappone è in corso un secondo closed beta per PC fino al 21 marzo. Di seguito una panoramica del gioco:

Phantasy Star Online 2 è ben noto per la sua impareggiabile personalizzazione del personaggio e la battaglia di azione che ha affascinato il mondo, ha annunciato la sua ultima novità: un nuovo Universo chiamato Phantasy Star Online 2: New Genesis.

Uno degli obiettivi del gioco è creare il Phantasy Star Online 2 definitivo in cui gli elementi testati nel tempo siano mantenuti intatti, mentre il design del gioco, il gameplay e il motore grafico saranno completamente ridisegnati e rinati in tutto aspetti. Le parole chiave che riescono a definire questo titolo in modo appropriato sono:

Mondo espansivo inesplorato

Minacce sconosciute

La vera avventura inizia, ORA!

In un recente live streaming, Sega ha dettagliato tutte le nuove funzionalità presenti nel beta closed test: tra le novità sono inclusi nuovi nemici come Bujin e Daityl Sword of the DOLLS; Chiacurio e Waulon degli ALTERS; e Crag Bear, Ard Banser e Ard Banshee dei FORMERS. Le nuove sezioni di esplorazione includono una battaglia 32vs32, nemici spaventosi e un enorme nemico chiamato Gigantix.

Varie categorie di armi includeranno la Partisan e la Wired Lance for Hunters: i combattenti ottengono Twin Daggers e Sabers mentre i ranger ricevono Launchers, mentre le truppe ricevono Talis. Phantasy Star Online 2: New Genesis è attualmente in sviluppo per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC in tutto il mondo insieme a Nintendo Switch e PS4 in Giappone e verrà lanciato entro la fine dell’anno. Per maggiori informazioni, rimanete sintonizzati.