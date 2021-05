Marvel Studios: prima occhiata ad Eternals, annunciati i nuovi film

Narrato da Stan Lee, arriva in rete un nuovo filmato dei Marvel Studios in cui si celebra il ritorno al cinema. Nel filmato scorrono le immagini dei precedenti film dello studio, inclusa la reazione (reale) dei fan al cinema alla famosa scena dei portali di Avengers: Endgame. La Marvel vuole che il pubblico torni in sala per godersi i loro film e regala una nuova anteprima.

Ed ecco dunque dei nuovi fotogrammi da Black Widow con Scarlett Johansson, che debutterà il prossimo 9 luglio sia nei cinema che su Disney+, ma anche Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, in arrivo a settembre. I Marvel Studios mostrano anche i primi fotogrammi da Eternals, in arrivo a novembre, il cinecomic firmato dal premio Oscar per Nomadland, Chloé Zhao, che nel cast vede attrici come Angelina Jolie e Salma Hayek.

Il lungo filmato conferma anche le uscite future che già sapevamo, dunque Spider-Man: No Way Home il 17 dicembre, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 25 marzo 2022 e Thor: Love and Thunder il 6 maggio 2022, ma svela anche i titoli ufficiali dei prossimi film su Black Panther e Captain Marvel. Il sequel di Black Panther sarà titolato ufficialmente Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo a luglio 2022, mentre Captain Marvel 2 sarà titolato The Marvels ed uscirà a novembre 2022. Fissate anche le date di uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al 17 febbraio 2023 e di Guardiani della Galassia vol. 3 al 5 maggio 2023, mentre (sebbene ancora senza una data) lo studio sembra lasciare intendere che nel 2023 vedremo il nuovo Fantastici Quattro. Per ora alcuna menzione di Blade.