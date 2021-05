Forza Horizon 5: rumor su un’ambientazione in Messico

Recentemente Forza Horizon 5 è stato al centro di diversi rumor circa la sua effettiva esistenza e la sua presunta ambientazione. Inizialmente si era creduto che sarebbero state le strade del poetico Giappone ad ospitare il nuovo capitolo del nuovo racing game di Microsoft. Eppure Jeff Grubb di VentureBeat, durante il podcast Iron Lords, ha dichiarato apertamente che sarà il Messico la prossima ambientazione del gioco.

Parlando a proposito delle immagini trapelate in rete che mostravano i paesaggi giapponesi provenienti dal titolo in questione – e rivelatesi in seguito false – Grubb ha fatto riferimento a un tweet di Jez Corden (di Windows Central) riguardante l’andare in Messico con la sua auto. Grubb ha poi proseguito affermando che il prossimo Forza Horizon sarà ambientato proprio in Messico, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli.

Per saperne di più su Forza Horizon 5, la cui uscita è prevista entro l’anno, dovremo aspettare l’E3 2021 che si terrà a giugno, da sempre un’ottima vetrina per le presentazioni dei titoli Xbox e PC. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati! Nel frattempo, sapevate che il prossimo Fable avrà per motore ForzaTech?