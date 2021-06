Vertigo Games presenta la sua lineup VR per il 2021

Vertigo Games, studio di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale di Koch Media Group, ha condiviso aggiornamenti e filmati nuovi di zecca per la sua line-up 2021 di giochi VR, tra cui After the Fall, Unplugged e Traffic Jams PS VR durante l’Upload E3 VR Showcase. Dai un’occhiata più da vicino allo sviluppo di After the Fall mentre Vertigo Games racconta del suo più grande FPS d’azione VR di sempre, guarda il folle divertimento di Traffic Jams che uscirà su PlayStation VR e scopri di più sul nuovo gameplay e la musica presente nel prossimo gioco musicale VR Unplugged.

Previsto per essere lanciato su Oculus Quest, PlayStation VR e PC VR, After the Fall è un FPS action VR coop in cui 4 giocatori si uniscono in multiplayer cross-piattaforma mentre affrontano un mondo distopico ostile e congelato in una furiosa battaglia per la sopravvivenza. Alcuni tra i principali sviluppatori di Vertigo Studios (Arizona Sunshine, 2016) si sono seduti per parlare di After the Fall in questo nuovissimo video, offrendo uno sguardo più da vicino all’intensa azione cooperativa multiplayer cross-piattaforma e al gameplay dinamico.

Il gioco musicale VR Unplugged arriverà ufficialmente su Oculus Quest e sulle piattaforme PC VR abilitate entro la fine dell’anno. Pubblicato da Vertigo Games e sviluppato da Anotherway, Unplugged ti consente di suonare la chitarra aerea e scrivere la storia del rock, grazie alla tecnologia hand-tracking. Nessuna particolare expertise musicale richiesta: solo tu che suoni liberamente al ritmo di alcune delle canzoni più grandi e rumorose dei più famosi gruppi rock in tutto il mondo.

Traffic Jams, gioco VR ironico e divertente, uscirà su PlayStation VR il 26 agosto 2021. La stravagante simulazione di controllo del traffico ha recentemente visto la sua uscita su Oculus Quest e sui principali visori per PC VR. Vertigo Games ha pubblicato un nuovo trailer per la versione PS VR che mostra il difficile controllo del traffico dovuta ad eventi oltraggiosi e imprevedibili. I giocatori guidano pedoni maleducati e conducenti impazienti mentre incappano in un meteorite occasionale prima che la rabbia della strada colpisca. Questo stravagante gioco VR è pieno di mostri, (non) disastri naturali, quattro giocatori non VR in multiplayer asimmetrico e molti altri eventi sorprendenti che terranno sulle spine gli aspiranti controllori.