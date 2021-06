Phantom Abyss è disponibile da oggi in accesso anticipato

Gli sviluppatori di Phantom Abyss, ovvero il Team WIBY hanno reso disponibile in accesso anticipato il titolo. Si tratta di un videogioco dotato di meccaniche multi-player asincrone che vede i diversi giocatori addentrarsi e avventurarsi in templi antichi generati proceduralmente. Il gioco era stato annunciato un mese fa circa dal publisher Devolver Digital.

I luoghi in cui sarà ambientata l’avventura saranno pieni zeppi di trappole, evitabili con l’ausilio delle abilità di parkour in prima persona e molteplici percorsi fra cui scegliere. Una caratteristica fondamentale di Phantom Abyss, che poi conferisce il titolo al gioco, consiste nella possibilità di assistere ai fantasmi (“phantom”) dei giocatori che hanno fallito le prove precedentemente affrontate per ottenere l’idolo dorato.

Altra peculiarità del titolo è costituita dai tentativi, o meglio dal singolo tentativo, di cui dispongono i singoli giocatori per accedere al cuore del tempio e recuperare il manufatto. Colui che riuscirà ad entrare in possesso della sacra reliquia sarà designato come unico detentore della stessa.

Allo stato attuale, Phantom Abyss dispone di almeno cinque zone completamente sviluppate, ciascuna delle quali conserva un indefinito numero di marchingegni mortali e trappole che sorprenderanno perennemente i giocatori. Il titolo rimarrà in Early Access per un periodo di almeno un anno, durante il quale il Team WIBY continuerà ad aggiornare l’esperienza, aggiungendo sempre più stanze, più trappole e più macchinari in grado di destabilizzare i partecipanti. Il team di sviluppo si è reso a completa disposizione nella ricezione di eventuali feedback inerenti a bug o errori da correggere. Nell’attesa di ulteriori informazioni, Phantom Abyss è disponibile in EA nella pagina di Steam.