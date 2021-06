Madden NFL 22: pubblicato il reveal trailer ufficiale

Pochi giorni fa vi abbiamo informato riguardo l’annuncio da parte di Electronic Arts del nuovo Madden NFL 22. Bene, dopo aver avuto una serie di informazioni che potete ritrovare qui, il colosso statunitense di Redwood City ha pubblicato il trailer ufficiale.

Nel trailer vengono messe in risalto le feature nuove o aggiornate, con il Dynamic Gameday che cambierà ogni partita giocata e reso possibile grazie alla potenza della next-gen. Electronic Arts si prepara ad una delle IP con lo sport più seguito negli Stati Uniti d’America.

Madden NFL 22, che a detta degli sviluppatori, “setterà nuovi standard negli sports gaming” sarà disponibile per Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PC tramite Steam e Origin, Stadia e PlayStation 4 a partire dal 17 agosto se preordinato, altrimenti sarà giocabile per tutti il 20 agosto.