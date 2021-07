Fortnite: Bugha arriva il 21 luglio

Epic Games ha annunciato che Bugha, Campione della Fortnite World Cup 2019, creatore di contenuti e membro fondamentale della community, entra a far parte della serie Icone (recentemente ci era entrato LeBron James). Il set serie Icone di Bugha sarà disponibile sul negozio oggetti a partire da mercoledì 21 luglio 2021 alle 2:00, ora italiana. Ma prima ancora, per l’occasione, il gamer americano fa il suo ingresso con una nuova MAT competitiva: Late game di Bugha.

Poco dopo l’arrivo di Late game di Bugha, il costume farà la sua comparsa nel Negozio oggetti insieme agli altri oggetti del suo set:

il trofeo della Fortnite World Cup, con all’interno il suo carlino Zoey, ed il dorso decorativo Trofeo di Zoey.

Il doppio piccone Lame di Bugha

l’emote Ma anche sì (che potete vedere in video qui sotto)

Oltre allo stile predefinito, il costume Bugha offre anche lo stile Bugha élite elettrificato e lo stile Bugha campione del mondo: il suo abbigliamento per la vittoria dopo aver vinto la Coppa del mondo. Qui sotto potete vedere il trailer completo, con tanto di intervista al gamer.

ARENA E TORNEO LATE GAME DI BUGHA

Dal 20 al 28 luglio, l’arena Late game di Bugha mette i giocatori nel bel mezzo della competizione di Fortnite. Con il proprio terzetto, vi lancerete sull’isola mentre la Tempesta si sta già avvicinando. Gli sviluppatori hanno realizzato nove inventari unici raggruppati in tre equipaggiamenti squadra. A ciascun terzetto verrà assegnato uno di questi equipaggiamenti squadra in modo casuale.

Mentre giocherete nell’arena Late game di Bugha potrete guadagnare Hype unico per questa modalità. I giocatori che otterranno almeno 1500 Hype prima del Torneo Late game di Bugha del 28 luglio potranno partecipare al torneo. In questa versione della modalità, i giocatori qualificati gareggeranno contro altri nella loro regione per una quota del montepremi di 100.000 $.

Il torneo si svolgerà in due round il 28 luglio. Ciascuno dei due round durerà due ore con un massimo di dieci partite ciascuna (i tempi e i premi esatti per ciascuna regione sono riportati nella scheda Competi nel gioco). I giocatori devono avere l’2FA attivata sul loro account Epic per partecipare.