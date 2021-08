Berserk: nuove tavole e un’intervista a Miura nella mostra dedicata al manga

La notizia della morte prematura di Kentaro Miura, il creatore del celebre manga Berserk, ha colto alla sprovvista e spezzato il cuore di tutta la comunità degli amanti degli anime. A lungo ci sono stati dubbi sulla possibilità (e persino sull’opportunità) che la longeva serie manga continuasse nonostante la scomparsa del suo creatore, ma infine la rivista Young Animal ha annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo (di cui alcune anticipazioni sono già emerse online) per settembre.

Intanto però sembra che i piani della mostra speciale dedicata a Berserk prevista in Giappone per il settembre del 2021 siano cambiati e che ci sarà spazio per qualcosa di più, proprio per onorare la memoria del mangaka scomparso. Durante la mostra infatti verranno venduti dei volumi speciali, contenenti alcune tavole inedite del maestro, e un’intervista relativa al manga che Kentaro Miura ha reso prima di morire.

L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Twitter ufficiale della mostra, che durerà dal 10 al 23 settembre, e ha rivelato che il volume, intitolato The Artwork of Berserk, sarà venduto al prezzo di 35 dollari a copia. All’interno i fan potranno trovare dei lavori mai visti di Miura, oltre a questa intervista speciale che non potrà che causare sentimenti contrastanti nel cuore degli appassionati.

Mentre il fandom di Berserk continua a essere attanagliato dal dubbio, non sapendo quanti capitoli Miura sia stato in grado di completare prima della sua scomparsa prematura, né se la serie verrà in qualche modo portata avanti dai quattro assistenti storici del maestro, arriva dunque il modo di celebrare il lavoro di oltre trent’anni di arte e serializzazione.

Per quanto riguarda la mostra, non è ancora noto se possano essere previste anche delle esposizioni in Occidente, ma siamo sicuri che i fan accoglierebbero con entusiasmo l’opportunità di vedere dal vivo i lavori di Kentaro Miura!