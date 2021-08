Berserk: emerse online le anticipazioni del prossimo capitolo

La scomparsa prematura di Kentaro Miura è stata una perdita di portata incalcolabile per tutta la comunità degli amanti dei manga e degli anime. Il creatore di Berserk era uno degli autori più brillanti del medium, e la sua morte è arrivata prima che la sua opera principe potesse vedere la sua conclusione. L’ultimo capitolo del manga pubblicato da Miura era stato il 363, e la rivista Young Animal, su cui l’opera viene serializzata dal 1989, aveva lasciato a lungo i fan nel dubbio.

Recentemente però è stato annunciato che Berserk avrà almeno un altro capitolo, il 364, in uscita nel numero di Young Animal del prossimo 10 settembre. E ora alcune anticipazioni di questo nuovissimo capitolo sono emerse online, su Reddit. L’utente 7 Amanyss ha infatti condiviso una preview del prossimo capitolo, che vedrà sia Guts che Casca costretti a confrontarsi con il Moonlight Boy, che potrebbe (o forse no) essere il loro stesso figlio, drammaticamente cambiato dagli eventi dell’Eclissi, e che era stato protagonista di una clamorosa apparizione proprio al termine del capitolo precedente.

Un momento si shock arrivato proprio in un periodo in cui sia Guts che i suoi amici stavano riuscendo a godere di un minimo di tranquillità e in cui sembrava che gli eventi stessero finalmente iniziando a girare in direzione dei protagonisti e contro i piani di Griffith.

Nel frattempo, Young Animal deve ancora confermare se la serie continuerà oppure no senza il suo creatore, anche se molti fan hanno ipotizzato che potrebbero essere gli assistenti storici di Miura a prendere le redini della serializzazione. Nessuna decisione definitiva è però stata presa, e Young Animal ha comunicato che eventuali aggiornamenti sulla questione verranno condivisi in seguito. Insomma, i fan dell’opera stanno tremando al pensiero che il prossimo capitolo 364 possa effettivamente essere l’ultimo di Berserk.