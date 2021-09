Brawlhalla: disponibili Negan e Maggie di The Walking Dead

Ubisoft, in collaborazione con AMC, annuncia che The Walking Dead ritorna in Brawlhalla con due personaggi: Negan e Maggie, sono ora disponibili come nuovi Crossover.

L’ultima versione di The Walking Dead dà il via ad un nuovo evento in-game che vede Negan e Maggie raggiungere Michonne, Rick Grimes e Daryl Dixon. La modalità Attacco del Vagante sarà compresa come Rissa Settimanale nella quale dovrai lottare contro ondate di Vaganti il più a lungo possibile; sono nuovamente compresi gli effetti Podio dei giorni andati e Presa del Vagante KO. Con la sua fedele Lucille e un piede di porco, Negan è pronto a sconfiggere feroci Vaganti e a spaccare tutto mettendo al tappeto i nemici. Maggie è equipaggiata col suo machete, alcune bombe Molotov e la sua sete di vendetta. Sconfiggerà alcuni Vaganti sulla sua via per la vittoria.

Questi due nuovi personaggi si uniscono agli altri già presenti in-game. Michonne con i suoi veloci colpi di spade e le sue frecce infuocate, l’esperta spadaccina è pronta alla lotta e farà qualsiasi cosa per vincere. Rick Grimes, armato di ascia e pistole, è qui per mostrare a tutti cosa serve per sopravvivere. Daryl Dixon usa la sua motocicletta, la sua balestra, i coltelli e diverse armi per trafiggere i nemici e uscirne in modo esplosivo. Ogni Epic Crossover è disponibile per 300 Monete Mammoth nello store in-game.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un gioco di combattimenti free-to-play che coinvolge più di 70 milioni di giocatori in una lotta per la gloria nel Valhalla. Scegliendo tra più di 50 personaggi diversi, potete cimentarvi nelle modalità giocatore singolo e cooperativa, oltre a scegliere fra varie competizioni online e in locale. Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC, dispositivi mobile nei quali potrai partecipare a partite personalizzate e prender parte al matchmaking online tutti assieme.

Brawlhalla è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC, dispositivi mobile.