Extraction 2: il secondo film è in sviluppo

La produzione dell’attesissimo sequel di Extraction sul sito di Netflix è ufficialmente iniziata. La notizia è arrivata oggi con molta sorpresa di tutti, poiché ci si aspettava che un annuncio di questo tipo avrebbe magari richiesto un momento più appropriato. Il thriller d’azione con Chris Hemsworth è stato un successo immediato quando è stato pubblicato per la prima volta su Netflix l’anno scorso. Non ci è voluto molto per notare l’incredibile successo sempre crescente del film, e infatti poco tempo dopo è stato annunciato un secondo film sempre con Hemsworth che è tornato per riprendere il ruolo e il regista Sam Hargrave che è tornato a prendere il timone. Ci sono ancora pochissime informazioni su Extraction 2 in circolazione, ma almeno sappiamo che la produzione del sequel è finalmente iniziata. Oggi, infatti, Hargrave è andato su Instagram per rivelare di aver terminato la produzione il primo giorno di Extraction 2. Hargrave è infagottato e parla alla telecamera attraverso uno strato di neve, prendendo in giro una partenza dal caldo locale mediorientale del primo film. Extraction è stato il debutto alla regia di Hargrave, dopo aver coordinato le acrobazie per diversi film di spicco, tra cui Captain America: The Winter Soldier. Joe e Anthony Russo, i registi di Winter Soldier, hanno prodotto Extraction e hanno scritto la sceneggiatura. Ora sono tornati per dirigere anche l’epico seguito, e a riguardo hanno detto questo:

“Sì, stiamo ancora lavorando su Extraction 2. Siamo nella fase di sceneggiatura in questo momento, ma speriamo di girarlo l’anno prossimo. E poi sai, diciamo che sono super eccitato, Hemsworth è super eccitato, Netflix è eccitato, quindi è davvero solo una funzione di ottenere la sceneggiatura perfetta.”

Quindi sappiamo che dovremo attendere parecchio prima di vedere Extraction 2, ma speriamo che i fratelli Russo e Netflix ci tengano aggiornati il più possibile nell’imminente futuro.