Horizon Zero Dawn: l’ultima patch introduce il supporto al DLSS

Horizon Zero Dawn, l’acclamato action adventure con mappa open-world, è uscito all’incirca un anno fa nella sua versione PC. Sebbene questa versione presentasse qualche difetto di tipo tecnico, ben presto, tramite una moltitudine di patch, Guerrilla Games è riuscito ad ottimizzare al meglio il titolo (e lo ha fatto anche con PlayStation 5).

L’ultima patch della serie, ovvero la patch 1.11, ora aggiunge ad Horizon Zero Dawn il supporto alle tecnologie FSR di AMD e al DLSS di Nvidia. Entrambe le tecnologie sfruttano un sistema di algoritmi per l’apprendimento automatico, elevando la risoluzione delle immagini ottenendo, di contro, una minima perdita della qualità. Anche il frame rate ha subito alcune migliorie. Inizialmente, su PC, Horizon Zero Dawn era dotato del supporto FidelityFX CAS di AMD, adesso sostituito con FSR.

Attualmente Guerrilla Games è impegnata negli ultimi dettagli dello sviluppo di Horizon Forbidden West, il cui arrivo sul mercato è previsto per il giorno 18 febbraio 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4 e, quasi sicuramente, qualcosa di questo secondo capitolo verrà mostrato stanotte alle 01:30, in occasione dei tanto attesi The Game Awards 2021. Di seguito, potrete leggere nel dettaglio le note della patch 1.11:

Miglioramenti grafici:

Aggiunta la tecnologia di upscaling DLSS di Nvidia;

Aggiunta la super-risoluzione FidelityFX di AMD, in sostituzione di FidelityFX CAS.

Modifiche all’interfaccia utente:

Schermata delle opzioni è stata semplificata per facilitare l’aggiunta di DLSS e FSR;

L’opzione Render Scale è stata rimossa: adesso lo stesso risultato è ottenibile impostando l’Upscale Method su Simple e regolando la Qualità di Upscale.

Miglioramento delle prestazioni: