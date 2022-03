LevlUp Provato: abbiamo assaggiato le nuove bevande idratanti

LevlUp è un brand in continua evoluzione! Specializzato soprattutto nella produzione di gaming booster, l’azienda tedesca ha deciso di introdurre sul mercato una nuova tipologia di prodotto, ossia le bevande idratanti senza la presenza di zuccheri e caffeina. Un vero toccasana soprattutto in previsione dell’arrivo del periodo primaverile-estivo. LevlUp ci ha omaggiato con l’invio di 2 dei suoi prodotti idratanti, ossia i gusti Shiny Fox e Galaxy Edition. Ovviamente non potevamo perdere l’occasione di assaggiarli e di darvi il nostro parere!

LevlUp: il gusto non cambia

Memori delle precedenti esperienze, sapevamo già a cosa andavamo incontro anche a questo giro e bisogna ammetterlo, LevlUp non ha tradito le attese. Rinfrescante, saporita e facile da preparare: sono queste le parole che abbiamo deciso di utilizzare in sede di prova. Le bevande idratanti si presentano con 2 diversi formati, ossia 30 o 60 porzioni.

Galaxy Edition propone nuovamente i gusti açaì, mirtillo e melograno (i frutti di bosco), privi ovviamente di zuccheri e caffeina (rispetto alla sua controparte Gaming Booster), ma vi assicuriamo che il sapore continua ad essere esaltato e gustoso. Shiny Fox invece disseta con la bontà generata del mix dei gusti anelli gommosi alla pesca e del lime. Dunque, possiamo affermare come la linea “idratante” non sia altro che la versione priva di zuccheri e caffeina dei prodotti proposti dall’azienda tedesca, che ovviamente mette sempre la qualità al primo posto. Anche la preparazione del prodotto non è per nulla cambiata: basta semplicemente sciogliere 8 grammi di prodotto (utilizzare l’apposito misurino in dotazione) in 500 ml di acqua fresca (meglio utilizzare uno degli shaker o bottle di LevlUp), agitare per qualche secondo e infine gustare. Semplice, no!

Prima abbiamo parlato di 2 formati differenti, ossia 30 e 60 porzioni. Anche il prezzo dei prodotti non è cambiato di una virgola in rapporto alle stesse porzioni: ogni porzione viene a costare meno di 1 euro, con le confezioni che dunque costano rispettivamente 29.99 e 59.99 euro.

LevlUp resta dunque il punto di riferimento dei gaming booster e dei prodotti per l’idratazione. Bere una porzione di prodotto non farà altro che darvi la giusta carica per portare avanti le lunghe sessione di gaming da affrontare quotidianamente, ma allo stesso tempo può essere bevuto anche durante la visione di streaming, oppure per contrastare le giornate calde e afose che stanno per arrivare nel corso delle prossime settimane. Se amate i gaming booster, adorerete anche nuove bevande idratanti. Se invece non avete mai provato LevlUp, vi consigliamo di dare una possibilità ai prodotti. Non ve ne pentirete!