Valkyrie Elysium arriva il 29 settembre su PlayStation e su PC l’11 novembre, in arrivo anche la versione Deluxe

La data di uscita del prossimo gioco di ruolo d’azione Valkyrie Elysium è trapelata grazie alle modifiche apportate al PlayStation Store e ora l’editore Square Enix ha confermato ufficialmente questi dettagli. Il titolo verrà lanciato per PS5 e PS4 il 29 settembre, con una versione per PC tramite Steam fissata per l’11 novembre.

Un nuovo trailer conferma i dettagli di lancio del gioco, mostrando anche molti elementi di gameplay e della storia. Vengono introdotti vari personaggi e viene fatta più luce sullo scopo primario del titolo dove i giocatori devono combattere per difendere un mondo sotto la minaccia di Ragnarok. Vengono mostrati anche molti dei suoi combattimenti frenetici e fluidi. In termini di gameplay, grafica e raffinatezza, sta sicuramente facendo un’impressione molto più forte rispetto al suo grezzo trailer di annuncio all’inizio di quest’anno.

Nel frattempo, Square Enix ha anche svelato una Digital Deluxe Edition per il gioco. Su PS5 e PS4 costerà € 74,99 e, oltre a oggetti di gioco come Svartaljr: Sword of the Goddess of the Underworld, includerà anche il porting per console del titolo PSP Valkyrie Profile: Lenneth. Il gioco sarà dotato di nuove funzionalità come riavvolgimento, salvataggi rapidi e pre impostazioni visive. Profilo Valkyrie: Lenneth sarà comunque un’esclusiva per PS5 e PS4. Su PC, la Digital Deluxe Edition includerà solo la suddetta attrezzatura e costerà € 64,99. La Standard Edition, nel frattempo, costerà € 59,99 su tutte le piattaforme. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Un nuovo titolo della serie VALKYRIE. Questo GdR d’azione include il sistema di combo e degli einherjar tipico della serie per dare vita a dei combattimenti veloci in 3D. Lo stile artistico unico del gioco rappresenta magnificamente un mondo sull’orlo del collasso a causa del Ragnarok, mentre il compositore veterano della serie Motoi Sakuraba arricchisce il gioco con una colonna sonora indimenticabile.

