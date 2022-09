505 Games: ecco cosa è stato mostrato durante il Tokyo Game Show 2022

Durante la live Stream di 505 Games al Tokyo Games Show 2022 la prima IP presentata è stata Marvel Puzzle Quest, un puzzle game sviluppato dall’azienda italiana Digital Bros; a seguire è stato presentato il rhytm game Serial Cleaners, in arrivo dal 23 settembre. Viene poi presentato Subito si è passati al FPS Gunfire Reborn, in arrivo dal 27 ottobre. Viene presentato il trailer di Re: Legend; subito dopo viene presentato Assetto Corsa Competizione in arrivo dal 29 settembre. Viene presentato il gameplay per Rogue Spirit. Il titolo EdenGate: The Edge of the Life sarà disponibile il 25 ottobre 2022. Viene presentato il gameplay di Stray Blade in arrivo nel 2023. Viene presentato il nuovo titolo Unheard in arrivo nel 2023. Si passa alla nuova IP Nivalis, un gioco narrativo in prima persona che si può solo richiedere per la Whishlist di Steam ed Epic Games Store. Viene presentato il nuovo TPS Miasma in arrivo nel 2023. Viene presentata la versione fisica di Eiyuden Chronicles: Rising, titolo di Rabbit & Bear ed è stata presenta l’intervista agli sviluppatori; inoltre è stato presentato il teaser di Eiyuden Chronicles: Hundred Heros in arrivo nel 2023. Qui sotto potete trovare la live dell’evento. Di seguito una panoramica dei titoli più importanti mostrati durante la live di 505 Games:

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes

L’Impero di Galdea ha scoperto una tecnologia che amplifica il potere delle lenti runiche. Seign Kesling, un giovane e promettente ufficiale imperiale e Nowa, un ragazzino di un villaggio remoto, si incontrano e diventano amici. Un giorno il destino li trascinerà nella guerra, e li costringerà a rivalutare tutto quello che ritengono giusto e vero.

Stray Blade

Partite per un viaggio unico alla scoperta della storia di Acrea e della sua eredità. Scoprite gli eventi che hanno trasformato una valle pacifica in un luogo di morte e conflitti. Sfrutta queste conoscenze per distruggere i resti del passato e pacificare questa valle devastata.