In occasione della sua prossima uscita nelle sale cinematografiche, fissata per il giorno 7 aprile 2023, The Super Mario Bros. Movie si è mostrato con un esilarante trailer.

Suddetto filmato mostra la mascotte della Nintendo che viene scortato da un Toad su e giù per il regno dei funghi, attraverso gli iconici tubi della saga. Non vediamo l’ora di recarci al cinema per farci quattro risate guardando The Super Mario Bros. Movie.