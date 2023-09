My Hero Ultra Rumble Guida: 5 consigli per diventare l’Eroe (o il Villain) numero uno

My Hero Ultra Rumble, il nuovo battle royale hero-based di Bandai Namco e Byking ambientato nell’universo del popolare manga/anime Boku no Hero Academia, conosciuto meglio come My Hero Academia, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme, trasformando i giocatori nei personaggi principali (e non) dell’opera e catapultandoli in un campo di battaglia dove soltanto 3 utenti troveranno la gloria finale. Il gioco richiama fedelmente il capolavoro di Kōhei Horikoshi, riproducendo alla perfezione i Quirk di eroi, studenti e villain presenti nel roster del battle royale.

Ma come sopravvivere nel pericolosissimo campo di addestramento della U.A., ossia la mappa presente all’interno di My Hero Ultra Rumble? L’esperienza si acquisisce sul campo, è vero, ma dopo aver giocato la Beta e i primi match, siamo in grado di darvi 5 consigli utili che sicuramente vi aiuteranno a non perire subito e sopravvivere quanto più possibile durante le partite. E se seguirete con parsimonia la nostra guida, magari quanto prima riuscirete anche a prevalere sugli altri e godere della vittoria finale!

My Hero Ultra Rumble: conoscere ogni Quirk

“Conosci il tuo nemico” è sempre un consiglio utile, che sta alla base di tutti i combattimenti. In My Hero Academia ogni personaggi ha il proprio Quirk, che gli dona poteri e abilità, alcune delle quali davvero particolari. I fan della serie conosceranno già a memoria i Quirk dei vari eroi/villain, e chi non ha mai approcciato all’opera e intende ugualmente giocare My Hero Ultra Rumble, quanto prima deve riuscire a familiarizzare con le 3 abilità di ogni PG scaturite dai propri Quirk. Dunque, sapere che il One for All di Deku e All Might permette loro di essere pericolosi sia a distanza ravvicinata che da lontano deve essere di monito a tutti, così come l’Engine di Tenya Iida aka Ingenium lo costringe al solo combattimento ravvicinato, ma che allo stesso tempo lo rende quasi imprendibile.

Dunque, conoscere tutti i Quirk vi garantirà vantaggi strategici contro i nemici, permettendovi di mettere in scena le migliori strategie possibili ed evitare di essere sorpresi dai Quirk più ostici. Lo stesso però vale per le strategia di squadra, perché sapere sempre i vantaggi che possono darci le abilità degli alleati può salvarvi letteralmente la vita. Un esempio è quello di avere in squadra Mr. Compress, che con il suo Compress può trasformare gli alleati in una sfera minuscola e trasportarli lontano. Sapere di averlo vicini può farvi pensare di gettarvi all’attacco senza pensare alle difese, facendovi contare sul vostro compagno che, se abile, potrà raccogliervi da terra, allontanarsi e rianimarvi!

Imparare ad usare più di un personaggio

Dato che My Hero Ultra Rumble è un battle royale basato sulla composizione di team da 3 giocatori, il consiglio che possiamo darvi è quello di non focalizzarsi sull’imparare ad utilizzare un solo personaggio o meglio ancora, una sola categoria di personaggi, ma di specializzarvi nel ricoprire più ruoli. Ma quali sono i ruoli disponibili? Eccoli:

Assalto: aumenta la difesa di tutti i compagni di squadra

Punta: aumenta l’attacco di tutti i compagni di squadra

Tecnico: aumenta la velocità di ricarica di tutti i compagni di squadra

Velocità: aumenta la velocità di spostamento di tutti i compagni di squadra

Supporto: aumenta gli effetti di ripristino PV ottenuto dagli oggetti di tutti i compagni di squadra

Dunque, essere specializzati in più ruoli non aiuterà soltanto voi ad avere più alternative, ma permetterà una composizione di team migliore e più equilibrata. Se per esempio nel team ci sono già un Assalto e una Punta, selezionare un personaggio di Supporto o di Velocità renderà il team più equilibrato che mai. Allo stesso tempo, con un Supporto e un Velocità/Tecnico già selezionati, la squadra avrà bisogno di potere offensivo e potrete scegliere tra un personaggio di Assalto o uno di Punta. Dunque, imparare ad utilizzare più ruoli può essere uno dei vantaggi che potrà garantirmi il necessario per tentare la vittoria finale.

Lootare e potenziarsi prima di entrare in azione

Questo consiglio a nostro avviso è anche il più utile da seguire. In primis, vi invitiamo a selezionare punti di atterraggio ai margini della mappa di gioco, strategia che vi permetterà di non affrontare subito le battaglie. Una volta iniziato il match, non dovrete assolutamente gettarci alla ricerca e all’assalto dei team nemici, ma scrutare la zona circostante e trovare aree piene di loot, casse e persino abitanti da salvare/spaventare (questi ultimi droppano sempre carte utilissime). Dopo aver raccolto un po’ di oggetti utili quali scudi, pozioni, carte potenziamento e magari uno zaino capiente e portate le vostre abilità a livelli più altri, soltanto allora potrà iniziare la fase di ricerca e combattimento. Come dire: essere più potenti degli avversari e fare più danni in battaglia vi permetterà di avere anche un minimo vantaggio contro chi vi ritroverete davanti.

Stare sempre in team

Questo è un altro consiglio utile da seguire ai fini della vostra sopravvivenza e quella del vostro team. My Hero Ultra Rumble, a differenza degli altri titoli di genere battaglia reale, non permette quasi per niente di uscire vincitori da scontri 1 vs 2 o addirittura 1 vs 3 e dunque, fare team up deve essere il sacro comandamento del gioco. Evitate quindi di restare da soli e di essere preda solitaria delle altre squadre, perché essere circondati prima e abbattuti poi è veramente questione di pochi secondi.

Soprattutto nelle situazioni in cui non si può comunicare con i propri compagni di squadra, cercate di capire se questi ultimi decidono di seguire voi lungo la mappa, oppure, al contrario, se dovrete essere voi a seguire gli altri in modo tale da poter ingaggiare gli scontri sempre in avvincenti 3 contro 3. E, se magari siete fortunati, potreste essere voi a ritrovarvi nella situazione in cui avversari solitari decidano di avventurarsi soli soletti in giro per la matta e ritrovarsi contro il vostro intero team. Dunque ricordate, MAI RESTARE SOLI!

My Hero Ultra Rumble: capire quando utilizzare il Plus Ultra

Cos’è il Plus Ultra in My Hero Ultra Rumble? Si tratta di un potenziamento che si carica in base ad una percentuale e che vi renderà per alcuni secondi più potenti che mai, potenziando le vostre abilità e le vostre difese. Ma quando utilizzare tale potere? Il Plus Ultra ci mette davvero tanto a caricarsi e di solito è pronto verso il mid-game o l’end-game e raramente è possibile attivarne 2 per match. Dunque, sfruttare bene questo potere può decidere sia il prosieguo della partita, sia determinare la vostra vittoria. Noi vi consigliamo di utilizzare il Plus Ultra in sole 3 occasioni, onde evitare di sprecarlo o utilizzarlo in maniera errata.

Utilizzarlo in mid-game soltanto quando siete rimasti da soli e circondati dai nemici. Può essere utile in questo caso sia per salvare i compagni, sia per scappare quando ormai il vostro restante team è sta abbattuto. Attivarlo in end-game quando resteranno in battaglia soltanto il vostro team e l’ultimo team avversario in gara. In questo caso è più che saggio attivarlo subito e tentare di abbattere rapidamente 1 o 2 nemici, senza che questi possano accorgersi di cosa gli stia accadendo. Attivarlo per rispondere ad un altro Plus Ultra, soprattutto in mid-game inoltrato o in end-game. Se invece ne siete sprovvisti e il vostro avversario lo attiva per attaccarvi, il consiglio che possiamo darvi è quello di temporeggiare in attesa che questo potere si esaurisca.

Seguendo dunque la nostra piccola guida e i nostri utili consigli, non vi garantiamo ovviamente la vittoria assoluta in ogni match che giocherete, ma sicuramente questi “accorgimenti” non vi lasceranno in balia dei team nemici o di compagni di squadra non proprio collaborativi.