Disintegration: annunciato il nuovo gioco di uno dei creatori di Halo

Disintegration, un nuovo sparatutto in prima persona con ambientazione fantascientifica, è stato annunciato da Take–Two. Il gioco è sviluppato da V1 Interactive, uno studio indipendente fondato dall’ex direttore creativo di Bungie, Marcus Lehto.

Il titolo sarà presentato ufficialmente alla Gamescom il 19 agosto e uscirà il prossimo anno sotto l’egida dell’etichetta Take–Two Private Division, che è stata fondata nel 2017 per lavorare con sviluppatori indipendenti.

Disintegration: un gioco “indie” fatto da veterani del settore

Secondo l’annuncio, V1 Interactive è stata fondata dai co-creatori di Halo e SOCOM: US Navy SEALs nel 2014. Con sede nel Pacifico nord-occidentale, è descritta come uno “studio piccolo e agile” composto da veterani del settore e giovani talenti.

“L’opportunità di creare non solo un nuovo gioco, ma l’intero studio è stato entusiasmante”, ha dichiarato il presidente e direttore di V1 Interactive Lehto. “È bello poter condividere ciò su cui sta lavorando questo fantastico team, e non vediamo l’ora di presentare questo nuovo gioco il mese prossimo.”

Il capo della Private Division, Michael Worosz, ha definito Lehto “un’icona dell’industria del videogiochi la cui creatività ha influenzato tutto il settore”.

Ha aggiunto: “Siamo stati con Marcus e il team V1 Interactive sin dalla creazione dello studio e abbiamo visto crescere la sua base di talenti nel corso della nostra partnership. Come tale, abbiamo una grande fiducia in Disintegration, e non vedo l’ora di presentarla come un’altra esperienza unica che migliora ulteriormente la line-up della Private Division. ”

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.