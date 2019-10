Call of Cthulhu: disponibile da oggi anche su Nintendo Switch

Da oggi Call of Cthulhu è disponibile anche su Switch. Dopo essere uscito su su PC, PlayStation 4 e Xbox One quasi un anno fa, la storia dell’investigatore privato Pierce e i misteri di Darkwater Island arrivano anche sulla console Nintendo. Per celebrare l’evento, il publisher Focus Home Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Call of Cthulhu: l’investigatore Pierce arriva sulla console Nintendo

Per chi non lo sapesse, il titolo in questione è ispirato ai classici GdR carta e penna della Chaosium e porta il giocatore in un mondo di follia inquietante popolato dai Grandi Antichi del leggendario universo di Lovecraft. Noi vi lasciamo al video qui sotto.

