Kingdom Hearts: leak di un presunto nuovo progetto

Nelle ultime ore, Square Enix ha ufficialmente aperto un nuovo sito web dedicato a Kingdom Hearts Dark Road, il titolo mobile che racconterà le vicende di Xehanort ed Eraqus durante il loro periodo di apprendistato. I dataminer sono ovviamente stati velocissimi ad accedere al codice del sito e scavare in profondità alla ricerca di qualunque informazione nascosta. Il risultato dei loro sforzi ha portato al ritrovamento di un logo, legato presumibilmente a un nuovo capitolo della serie ancora non annunciato: Kingdom Hearts Melody of Memory.

Il logo è sfocato e permette solo di intravedere il nome, senza purtroppo fornire alcuna altra indicazione su questo misterioso progetto. A giudicare dalla nomenclatura del file in cui era contenuta l’immagine, potrebbe trattarsi di un nuovo titolo per mobile, forse parallelo allo stesso Dark Road che ricordiamo è previsto per il lancio nei prossimi mesi. Al momento non abbiamo altro da analizzare per le mani, ma considerando che Square Enix ha rivelato in passato di star lavorando a molteplici giochi per la saga di Kingdom Hearts, questo potrebbe essere un indizio verso il prossimo. E se si trattasse invece della serie animata?