SteelSeries: ecco come ottenere il 20% di sconto

SteelSeries è, senza alcun’ombra di dubbio, uno dei brand più rinomati nell’ambito della produzione delle periferiche da gaming. Tuttavia, a partire da oggi è possibile ottenere ben 20% di sconto su tutti i prodotti offerti dall’azienda. Incluso il nuovissimo mouse wireless Rival 3, annunciato poco fa e già dal costo minimo, considerando gli standard del mercato attuale e che sia senza fili.

Ottenere la riduzione dei prezzi sarà molto semplice. In pratica, una volta arrivati al momento di acquisto dei beni che si preferisce prendere direttamente dal sito ufficiale, basta solo inserire il codice VLDL20 ed il gioco è fatto, potendo vedere come ci sia stata una minimizzazione nel totale dovuto al momento del check-out.

Infine, sono disponibili già gli headset per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Ovviamente, i suddetti potranno essere comprati ad un prezzo minore, per cui non fatevi sfuggire questa occasione!

Non è stata svelata la data in cui la promozione terminerà, ma se siete alla ricerca di cuffie, mouse, tastiere, mousepad e quant’altro, noi di GamesVillage.it vi consigliamo caldamente di dare una chance alla gamma di periferiche che sono state incluse all’interno dell’offerta e non vediamo l’ora di scoprire quali prodotti SteelSeries abbiate scelto.

Non dimenticate di utilizzare il codice ogni qualvolta vogliate fruire del vantaggio di prezzo, altrimenti la promozione non si attiverà.