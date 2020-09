Sailor Moon Eternal: ecco nuovi screenshot del film

Si avvicina sempre di più la data d’esordio al cinema di Sailor Moon Eternal, l’ultimo lungometraggio del famoso franchise tratto dal manga shojo di Naoko Takeuchi, e attraverso il proprio account Twitter ufficiale, il film continua a regalarci delle piccole anticipazioni.

Dopo aver dato il via a uno speciale contest dedicato ai fan (che si concluderà il 23 ottobre), sono stati postati tre screenshot inediti, tratti dal film, che ci danno un piccolo assaggio di quello che sarà lo stile e l’atmosfera della pellicola. Nel primo scatto (che potete guardare in fondo all’articolo) ci sono la protagonista, Usagi Tsukino (Bunny nella traduzione italiana) e le sue amiche in abiti “civili”, che richiamano nella foggia lo stile degli anni ’90 (il periodo in cui il manga ha fatto il suo esordio), e che mantengono inoltre i colori caratteristici di ciascuna guerriera Sailor. Negli altri screenshot invece si può vedere Chibiusa, nel primo in un panorama idilliaco con Pegasus/Helios e nel secondo sdraiata accanto ad Usagi.

Sailor Moon Eternal (che sarà diviso in due parti) è concepito come il seguito della serie Sailor Moon Crystal, e adatterà l’arco narrativo Dead Moon del manga della Takeuchi. Il debutto della pellicola, inizialmente fissato per l’11 settembre scorso, è scivolato, a causa della pandemia da Covid-19, all’8 gennaio 2020 (la prima parte) e all’11 febbraio 2020. Una lunga attesa che, però, sta per terminare, e che viene allietata da questi piccoli dettagli che continuano a uscire.