Esplorazioni Pokemon: confermato l’arco narrativo di Mewtwo

Con l’arco narrativo di Darkest Day, basato sullatrama di Pokemon Spada e Pokemon Scudo, che ha introdotto nell’anime i Pokemon Leggendari di Galar Zacian, Zamazenta ed Eternatus, ormai avviato verso la sua conclusione, la serie di Esplorazioni Pokemon sta iniziando a darci qualche indizio su quelle che saranno le future avventure di Ash e Goh.

Una visual ci aveva dato la prima anticipazione sul ritorno di un Pokemon amatissimo della prima generazione, ed ora è certo, stando a quanto riportato da Crunchyroll, che Mewtwo farà il suo esordio in Esplorazioni Pokemon nell’episodio del 20 novembre, Battle & Get! Mewtwo Revival! Un ritorno che è stato confermato anche dallo storico doppiatore del Pokemon, Masachica Ichimura, che tornerà nel ruolo per la seconda volta nella storia del franchise.

Mewtwo, esperimento fallito per clonare il rarissimo Mew, e dotato di poteri psichici al di là di ogni immaginazione ,è comparso per la prima volta nel primo, storico lunngometraggio ispirato ai pocket mosters (recentemente ricreato in computer grafica e trasmesso da Netflix con il titolo Pokemon Mewtwo Colpisce Ancora l’Evoluzione). L’amato personaggio è pronto a incrociare il suo cammino con quello di Ash e del suo giovane amico Goh, che proprio dopo un incontro con Mew ha preso la decisione di catturare tutti i Pokemon più rari del mondo.

Saranno capaci i due allenatori, che finora sono riusciti a catturare con successo alcuni Pokemon davvero spettacolari, nell’impossibile impresa di racchiudere dentro una sfera Poké il potentissimo Mewtwo? Sarà questo l’arco narrativo giusto? E voi siete pronti a rincontrare questo straordinario e amatissimo Pokemon?

Vi ricordiamo che l’anime di Esplorazioni Pokemon va in onda settimanalmente, in Italia, sul canale televisivo K2.