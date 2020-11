Mortal Kombat 11 DLC Kombat Pack 2 Recensione: arriva Rambo

Mortal Kombat 11 Ultimate DLC Kombat Pack 2 arriva sui nostri schermi, portando tre nuovi fantastici personaggi nel roaster del gioco base. Questo nuovo contenuto si unisce ai già numerosissimi contenuti disponibili per il titolo, la cui recensione della versione più completa con l’espansione, Mortal Kombat 11 Aftermatch, trovate in questa pagina. La blasonata saga di Mortal Kombat, ideata da Ed Boon nell’ormai lontano 1992 ha quasi trenta anni di onorata carriera, compresi alti, come l’incredibile successo iniziale negli anni novanta, e bassi. Tra questi il compianto fallimento della Midway, che ha avuto come conseguenza il successivo salvataggio del franchise, grazie alla fondazione di una nuova società di sviluppo, la NetherRealm Studios, voluta proprio dallo stesso creatore della saga. Oggi il talentuoso sviluppatore si trova sotto le ali del publisher Warner Bros Games, che tuttora gestisce il marchio. Tra le recenti scelte editoriali del developer, oltre ad aver ripreso il numero di produzione dei titoli, perso nelle generazioni precedenti, dopo il quarto capitolo, c’è quella di sfruttare parecchio la formula del DLC, per tenere sempre vivo il gioco con nuovi ed appassionanti contenuti, come già detto in sede di recensione. Il titolo del resto è sul mercato ormai da un anno e mezzo, dopo essere stato lanciato, con grande successo il 23 aprile 2019. Dopo MK11 Aftermatch ed il Kombat Pack 1, l’ultima novità, in ordine di tempo, è rappresentata da un contenuto scaricabile denominato Mortal Kombat 11 Ultimate DLC Kombat Pack 2, arrivato in questi giorni sugli store digitali.

Mortal Kombat 11 Ultimate DLC Kombat Pack 2, le novità del roaster

Con ben tre nuovi ingressi, che portano il totale dei personaggi a quasi quaranta unità giocabili, il roaster appare veramente esteso, con figure iconiche tratte dal mondo cinematografico come ROBOCOP o Joker. Ma cosa ci propone, nel dettaglio questo nuovo DLC? Apre le danze Rain, una vecchia conoscenza, un personaggio comparso per la prima volta nel titolo Ultimate Mortal Kombat 3 nel 1996, che, pur originario di Edenia e semidio reale, figlio della divinità Argus, tradisce il suo regno per allearsi col male al fianco dell’imperatore Shao Kahn. Munito di maschera sul volto ed armato di katana, Rain tradisce però presto anche l’imperatore malvagio tornando nelle fila di Edenia. Una importante caratteristica di Rain è quella di possedere una speciale magia con la quale può aprire un misterioso portale che conduce in un inedito reame acquatico, utilizzando acqua e fulmini come attacchi mortali contri i nemici. La voce italiana in Mortal Kombat 11 è di Francesco Mei, che molti ricorderanno per aver doppiato Malik Al-Sayf nel primo Assassin’s Creed del 2007.

Accanto a Rain troviamo poi un’altra veterana, ovvero la sensuale non-morta Mileena, comparsa per la prima volta in Mortal Kombat II del 1993 la cui storia è molto particolare, poiché, creduta a lungo la gemella di Kitana, il cui sprite bidimensionale, all’epoca, era casualmente lo stesso, scopre in seguito di essere un semplice clone di quest’ultima, morta ed in seguito riportata in vita, ora oscilla tra i due mondi. Dotata di uno stile di combattimento molto sobrio, si distingue per le sue animazioni in cui mette in risalto il sorriso con denti acuminati e lunga lingua da rettile, che usa spesso come arma. Seguendo le attuali tendenze lanciate dal reboot di Tomb Raider, constatiamo con rammarico che il decoltè di Mileena è di almeno un paio di taglie più piccolo. Del resto, concorderanno i fan della prima ora, non siamo purtroppo più negli scintillanti anni novanta, che ci hanno fatto sognare con i loro enormi seni prominenti, presenti ovunque nei videogiochi. La voce italiana di Mileena è la stessa del precedente Mortal Kombat X, ovvero la doppiatrice Iolanda Granato, conosciuta per aver partecipato a diversi episodi dei Pokémon nei panni di – Jirachi, nel film Pokémon: Jirachi Wish Maker o Alyxia in Pokémon Sole e Luna per 3DS, Nova in Starcraft II e tanti altri. Risulta però parecchio bizzarro il mix tra doppiaggio in italiano e frasi chiave in inglese, ma del resto alcune frasi iconiche come “ready? fight!” sono del tutto comprensibili e forse inutili da tradurre, avranno pensato Ed Boon e compagni.

E nella parte di John Rambo… ecco Sylvester Stallone!

Nell’ultimo Mortal Kombat il personaggio digitale di Rambo è doppiato dalla voce originale di Sylvester Stallone, cosa che, ascoltando l’audio in inglese, darà un vero brivido ai fan dell’attore. In fase di presentazione alla stampa del gioco è stato proprio Dominic Cianciolo, il direttore del doppiaggio di NetherRealm Studios, a dichiarare che ogni singolo dialogo della storia è stato scritto attorno all’attore statunitense, proprio per dare la massima fedeltà compositiva a quello che era il personaggio di Rambo, bella sua uscita originale nel film del 1982 First Blood. Proprio alla prima pellicola della saga si ispira infatti il modello poligonale, che fa tornare Stallone nella sua piena giovinezza. Davvero una grande mossa avere la voce originale dell’attore nel gioco, riconosciamolo. Per il personaggio di Terminator, ad esempio, presente nello stesso titolo, non è stato possibile avere la voce originale di Arnold Schwarzenegger, mentre storicamente c’era già un importante precedente, ovvero il personaggio di Freddy Krueger, comparso nella saga di Mortal Kombat, e doppiato dall’istrionico Robert Englund in persona! Per un altro protagonista cinematografico del passato, il tenero Jason di Venerdì 13 il problema non si è invece mai posto, essendo quest’ultimo un tipo timido e di poche parole. Visto che tra i personaggi figura pure ROBOCOP, decisamente MK11 ama omaggiare i personaggi cult degli anni ottanta. Sarebbe stato il massimo avere come voce italiana Ferruccio Amendola, purtroppo scomparso però da diversi anni. Dotato di mitra a ripetizione, Rambo ha una emozionante animazione di vittoria che ricorda una scena tratta dal film, mentre spara in aria in preda alla furia.

Mortal Kombat 11 Ultimate DLC Kombat Pack 2 è già disponibile su PlayStation Store per PlayStation 4, versione provata, che trovate a questo LINK, oltre che per piattaforma Xbox One, portando tre nuovi fantastici personaggi nel roaster del gioco base. Rilasciato il diciassette novembre 2020, al prezzo non proprio bassissimo di 14,99 euro, il DLC allunga di parecchio la vita di un gioco che ormai è da considerarsi un grande classico dell’attuale generazione, sicuramente tra i migliori rappresentanti del suo genere e, soprattutto, tra i più longevi, visto che tra poco festeggerà il trentennale. Da non dimenticare infine il Supporto Krossplay, che permette di combattere online contro altri giocatori su tutte le piattaforme, sia attuali, come PS4 o Xbox One, che next-gen, come PS5 e Xbox Series X/S. Una scelta, questa, che sarebbe auspicabile per tutti i titoli giocabili in multiplayer.

Mortal Kombat 11 Ultimate DLC Kombat Pack 2 è un DLC valido ed interessante, che aggiunge tre personaggi molto carismatici nel già parecchio nutrito roaster di gioco e che portano il totale a quasi quaranta unità giocabili. Si tratta di due combattenti tradizionali, ovvero il ninja Rain, la mefistofelica Mileena e soprattutto di un terzo personaggio decisamente iconico degli anni ottanta, ovvero il leggendario John Rambo, veterano della guerra del Vietnam che non ha certo bisogno di presentazioni. L’ultimo emozionante capitolo della blasonata saga ideata da Ed Boon si arricchisce di un nuovo splendido tassello, confermandosi tra le migliori serie di beat ‘em up di sempre.