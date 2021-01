Dragonball Super: i fan vogliono il nuovo anime

Sono passati ormai più di due anni da quando l’arco narrativo del Torneo del Potere dell’anime di Dragonball Super si è concluso, lasciando i fan orfani della loro serie prediletta. Nonostante infatti il manga, disegnato da Toyotaro con la supervisione di Akira Toriyama sia proseguito con la sua saga più lunga e ben costruita (quella del Prigioniero della Pattuglia Galattica, che ha presentato il villain Moro), gli appassionati continuano a sentire la mancanza di una serie animata.

Nuove notizie, almeno si sperava, sarebbero potute arrivare dal panel dell’iconica serie al Jump Festa 2021, ma non è stato questo il caso. Nonostante la creazione di due domini internet che sembravano poter essere dedicati a nuovi progetti legati a Dragonball, i fan si sono dovuti arrendere all’amara realtà.

Recentemente Dragonball Super è tornato a essere un trend topic grazie a Toonami che ha iniziato il suo rewatch completo della saga del Torneo del Potere. Ma è a questo punto che la pazienza dei fan è finita, e ogni post relativo alla serie di Toyotaro è stato inondato da commenti degli appassionati che chiedono a gran voce una seconda stagione dell’anime.

Un nuovo anime di Dragonball Super sarebbe un sicuro successo per Toei Animation, e alcuni credono che sia una soluzione inevitabile (anche perché, in mancanza di una serie animata, i profitti di Dragonball hanno iniziato lentamente a calare). La casa di produzione non ha comunque rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

Why does Twitter have to tease us fans like this? I was hoping to see a return of the anime ugh 😩😭#DragonBallSuper pic.twitter.com/Hh7PnAQZqw

— ⛄❄Larry❄⛄ (@DivineJustice93) January 10, 2021