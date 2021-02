The Legend of Zelda Skyward Sword HD: annunciato al Direct

Uno degli ultimi annunci del Nintendo Direct farà sicuramente felici i fan di Zelda: arriverà infatti, su Nintendo Switch, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, versione migliorata del gioco uscito originariamente su Wii nel 2011. Ad annunciarlo è il producer della serie Eiji Aonuma, che prima fa sapere che purtroppo non ci sono informazioni sul seguito di Breath of the Wild, ma che arriveranno comunque più avanti quest’anno.

Dopodiché viene viene mostrato Skyword Sword HD con i suoi miglioramenti grafici, e con tanto di edizione dei Joy-con a tema. Sarà disponibile dal 16 luglio.