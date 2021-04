Apex Legends: in arrivo un nuovo personaggio?

Novità interessanti per Apex Legends, lo sparatutto battle royale di Respawn Entertainment che ha da poco superato i 100 milioni di giocatori: a quanto pare, o almeno stando a quanto riferito da un leaker ritenuto piuttosto fidato, sarebbe in arrivo un nuovo personaggio non ancora annunciato, di nome Pariah.

Secondo quanto scritto su Twitter da Biast12, infatti, sebbene non si sappia ancora molto dell’aspetto o della personalità di questa prossima – presunta – Leggenda, viene tuttavia riportata la descrizione della sua capacità tattica di lanciare una granata sonica di 15 secondi per la rivelazione dei nemici nella sua “area di effetto” , e della sua capacità passiva di vedere le barre della salute degli avversari, oltre a offrire immunità da effetti sorprendenti.

Ma non è finita qui. Il nuovo personaggio sarà dotato anche di una Ultimate che gli permetterà di rilasciare “una raffica di vapore in tutte le direzioni”, provocando così “danni da ustione direttamente alla salute” invece che all’armatura. Tuttavia il leaker si dice comunque convinto sul fatto che la prossima Leggenda che verrà introdotta dal team di Respawn Entertainment in concomitanza con la Stagione 9 di Apex Legends non sarà Pariah, bensì Valk. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!

Pariah Abilities 🙂

Ultimate:

Pariah activates a SDM device releasing a flurry of steam in all directions but becomes unable to move, Steam causes burn damage directly to health

Tactical and Passive under this tweet↓↓↓ pic.twitter.com/qp7xpB8cP3

— Biast12 (Tobias) (@Biast12) April 14, 2021