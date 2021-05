Dragonball Super: Akira Toriyama collaborerà al prossimo film

A soli due giorni dall’annuncio dell’arrivo, previsto per il 2022, di un nuovo film anime di Dragonball Super, sono già molti i dettagli emersi in rete sulla pellicola. Dai report che parlano di scontri e battaglie davvero estremi, per arrivare a una vera e propria bomba, cioè la partecipazione diretta nella produzione del titolo, di Akira Toriyama in persona.

Il maestro Toriyama, creatore della serie originale di Dragonball, e del suo sequel Dragonball Z. Da decenni ormai Toriyama è legato a doppio filo a quella che è la sua opera più conosciuta e di maggior successo nel mondo, e appare del tutto naturale che un nuovo film di Dragonball Super debba includere nel suo staff proprio il padre della serie.

Stando a quanto riportato da Toei Animation dunque ci sarà proprio Toriyama a supervisionare sulla realizzazione della nuova pellicola, e lo farà in qualità di autore della sceneggiatura e di character designer. E inoltre, a quanto dichiarato dallo stesso maestro Toriyama, sarebbe stato lo stesso creatore di Dragonball ad avere l’idea originale che sta dietro alla trama del film.

L’annuncio del nuovo film di Dragonball Super ha spalancato le porte a tutta una nuova serie di illazioni da parte dei fan, che a questo punto sperano che, dopo l’esordio della pellicola, anche l’anime (fermo dal lontano 2018) possa fare ritorno. Del resto il manga, disegnato da Toyotaro, è proseguito con due archi narrativi molto interessanti come quello dedicato al Prigioniero della Pattuglia Galattica e quello (ancora in corso) di Granolla il Sopravvissuto.

La notizia del coinvolgimento di Toriyama è sicuramente una positivia per i fan della serie, e una garanzia di successo per l pellicola in sé. Del resto è stato proprio grazie al lavoro del maestro Akira Toriyama che Goku e i suoi amici sono diventati dei personaggi iconici conosciuti in tutto il mondo. E per questo non fatichiamo a credere che, proprio come nel caso di Dragonball Super Broly, il franchise di Dragonball stia per conoscere il suo ennesimo, enorme successo.