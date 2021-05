Surviving Mars conta ben 5 milioni di giocatori unici

Paradox Interactive è da tempo sinonimo di titoli di qualità e, a parlare, sono i numeri. Tramite un report finanziario, è stato svelato che il titolo originariamente pubblicato nel 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, Surviving Mars, ha ad oggi raggiunto l’ottima cifra di 5 milioni di giocatori unici.

Inoltre, sempre tramite il suddetto report, si è scoperto che ci sarebbero piani per portare altri contenuti sull’IP tramite i ragazzi di Abstraction Games con la frase che attesta “diverse uscite” per l’anno a venire. Sembrerebbe che Paradox miri a far diventare il titolo strategico uno dei brand del suo “portfolio principale”.

Dall’altro lato però, sullo stesso report è possibile leggere che due titoli non ancora annunciati non verranno, effettivamente, mai annunciati, vista la cancellazione prematura (titoli provenienti da studi esterni). In origine, comunque, ricordiamo che Surviving Mars venne creato dalle mani di Haemimont Games, stesso studio che ha anche alla fine pubblicato l’ultimo DLC ad oggi conosciuto, Green Planet.