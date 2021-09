Apex Legends: ecco quando verrà risolto il problema delle disconnessioni

Apex Legends sta vivendo alcuni giorni all’insegna di tanti problemi legati alla disconnessione degli utenti durante le partite. Questi problemi hanno fatto capolino sul battle royale in occasione dell’evento “Evoluzione”, iniziato lo scorso 14 settembre. La cattiva notizia è che il problema è talmente grosso che purtroppo ci vorranno ancora altri 2 giorni per risolverlo del tutto, come spiegato da Respawn Entertainment tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco (cui traduzione è disponibile di seguito).

Ovviamente, vi aggiorneremo non appena la situazione sarà tornata alla normalità. Vi invitiamo a seguirci per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda. Vi ricordiamo che il titolo è giocabile gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Despite improvements today, we're still seeing roughly three times the normal rate of disconnect errors in @PlayApex, and a full return to normal may take until our next planned patch on Sept 22.

We'll extend the current ranked split by one week—that update will go live Monday.

