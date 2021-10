Sword Art Online Progressive: la musica del film svelata da un video di LiSA

LiSA è sicuramente una delle cantanti nipponiche più note a livello globale, e questo soprattutto grazie alla fama che le è stata garantita dal franchise di Demon Slayer. L’artista ha infatti curato le musiche della prima stagione della serie anime, oltre che del film campione d’incassi Demon Slayer Mugen Train. Tuttavia la cantante è da anni sulla cresta dell’onda in Giappone per aver partecipato anche ad altri franchise anime, come quello di Sword Art Online. E proprio alla famosa saga isekai è legato l’ultimo lavoro della cantante, che ha curato la colonna sonora del secondo film ispirato alla serie, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night.

E proprio di questo suo ultimo lavoro LiSA ha voluto regalare un’anticipazione ai fan, condividendo sui propri canali social, una clip musicale (che potete vedere in fondo all’articolo) che contiene la musica del nuovo film. In questo modo gli appassionati potranno prepararsi all’atteso ritorno di Asuna e Kirito, nel film che segnerà il ritorno all’arco narrativo più amato della serie, quello di Aincrad, visto però, stavolta, dagli occhi di Asuna.

Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night tornerà infatti all’origine della saga, presentandoci le avventure di Asuna all’interno del videogioco in realtà virtuale di Akihiko Kayaba nel quale, proprio come Kirito, rimarrà bloccata. Nella pellicola ci sarà inoltre spazio per un personaggio completamente inedito, Mito, che a quanto si è potuto vedere nei trailer finora conidivisi, avrà un rapporto particolare proprio con Asuna.

Dunque LiSA, che alla saga di Sword Art Online è legata a doppio filo, avendo interpretato anche la storica prima opening della serie, Crossing Field, non ha perso tempo, svelando a tutti i suoi fan le note di Go, che sarà la colonna sonora del film e che, siamo sicuri, diventerà l’ennesimo successo della cantante.