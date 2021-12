PlayStation Partner Awards 2021: annunciati tutti i vincitori!

Anche quest’anno, come sempre, PlayStation ha celebrato la cerimonia di premiazione dei PlayStation Partner Awards 2021, ossia i riconoscimenti pensati dal colosso nipponico dell’intrattenimento per premiare quei titoli che si sono rivelati un vero successo di vendite in Giappone e nella regione asiatica, o quei titoli che, sviluppati in Giappone e in Asia, sono stati delle hit nel resto del mondo.

Mentre il vincitore del Grand Award sarà annunciato domani, per il momento PlayStation ha svelato i nomi dei titoli che hanno trionfato nella categoria Partner Award, riservata ai titoli sviluppati in Giappone che hanno raggiunto dei record di vendite in tutto il globo tra l’ottobre 2020 e il settembre 2021, e lo Special Award, pensato invece per i titoli sviluppati fuori dal Giappone che abbiano raggiunto dei picchi di vendita nella terra del Sol Levante, ma anche ai titoli indipendenti orientali con le migliori vendite nell’ultimo anno e a quelli che si siano distinti nel periodo d’attività della nuova PlayStation 5.

Per quanto riguarda il Partner Award c’è stato un vero e proprio dominio di Square Enix, che ha trionfato con Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy XIV e NieR Replicant ver. 1.22474487139. Successi anche per Bandai Namco con Tales of Arise e Mobile Suit Gundam Battle Operation 2.

Lo Special Award invece è stato consegnato ad Apex Legends, di Electronic Arts e Respawn Entertainment, a Devil May Cry 5 Special Edition di Capcom e a Sakuna Of Rice and Ruin, di Marvelous.

Insomma, i PlayStation Partner Awards 2021 hanno premiato davvero dei grandissimi titoli, e con il Grand Award di domani si completerà il quadro dei grandi successi riscossi quest’anno da Sony e dai suoi partner.