League of Legends: ecco il gameplay di Bel’Veth

Oggi è stato mostrato il gameplay trailer di Bel’Veth, la campionessa numero 160 di League of Legends, nonché il nuovo rappresentante del Vuoto, la fazione aliena del mondo di Runeterra, creato da Riot Games.

La descrizione del campione la definisce come un duellante attaccante corpo a corpo che infligge danno magico e ha un sacco di velocità d’attacco. Per quanto riguarda le sue mosse, purtroppo non abbiamo nulla di concreto, e solamente speculazioni su cosa possa fare nello specifico.

Bel’Veth è un’ottima aggiunta nel roster di League of Legends, dato che si tratta di un campione dalla forte tematica legata al Vuoto, e un vero e proprio mostro, cosa che non si vede da anni nel moba di Riot Games. Molti fan erano eccitati dal vederla in game e provare a comprendere il suo design, e dobbiamo dire che gli artisti hanno fatto un ottimo lavoro. Una creatura intelligente, malvagia, perfida e stranamente contro i suoi stessi creatori, Bel’Veth verrà aggiunta nella patch 12.11 di League of Legends, e grazie all’ultimo cinematic uscito dedicato a lei, potremmo aspettarci un grande evento quest’estate in cui Kai’Sa, Kassadin e altri campioni legati al Vuoto si alleeranno per affrontare la minaccia incombente.

Rimanete sintonizzati, dato che tra pochi giorni le mosse di Bel’Veth verranno rilasciate e non manca molto al suo rilascio nel PBE.