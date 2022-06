Elden Ring: trailer live action con Israel Adesanya

Bandai Namco ha pubblicato il secondo trailer live action di Elden Ring, titolo Form Software uscito a febbraio. Dopo il filmato di marzo in cui protagonista era Ming-Na Wen, attrice nota per aver recitato in ER, Agents of S.H.I.E.L.D.S e The Book of Bobba Fett, è ora il turno di Israel Adesanya, artista marziale misto, nigeriano naturalizzato neozelandese.

Nel filmato, che potete vedere qui sotto, dal titolo “Sharper than their sword” (più affilato delle loro lame), Adesanya fa una sorta di discorso motivazionale in cui in sostanza la potenza poco fa senza il controllo, e se si cade una volta, non bisogna perdere la fede e rialzarsi. Bisogna essere, per l’appunto, più taglienti delle loro spade, colpire più forte dei loro martelli, e fare in modo che la morte (elemento diffuso nel gioco in questione) non vi fermi.

Potete vedere il filmato live action di Elden Ring con Israel Adesanya qui sotto.