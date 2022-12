Call of Duty: Phil Spencer vuole portarlo su piattaforme Nintendo

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft passa senza ombra di dubbio dal destino di uno dei franchise più importanti al mondo, ossia Call of Duty. La casa di Redmond ha “promesso” che il franchise first-person-shooter resterà su PlayStation per i prossimi 10 anni,sperando che questo basti ad ottenere tutti i lasciapassare per concludere l’acquisizione. Ma non è tutto!

Phil Spencer si è spinto oltre, molto oltre, affermando tramite il suo profilo Twitter che intende portare Call of Duty per i prossimi 10 anche su piattaforme Nintendo:

Inoltre, dopo l’acquisizione, l’impegno di Microsoft sarà quello di continuare a supportare il titolo anche su Steam:

La palla come sempre passa a tutti gli enti di competenza, che presto decideranno se dare o meno l’assenso a questa incredibile acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari.

I'm also pleased to confirm that Microsoft has committed to continue to offer Call of Duty on @Steam simultaneously to Xbox after we have closed the merger with Activision Blizzard King. @ATVI_AB @ValveSoftware

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022