Observer, trailer di lancio per l’horror psicologico su Switch

Uscito su PC, PlayStation 4 e Xbox One ad agosto 2017, Observer è disponibile da un paio di giorni anche su Switch. Il titolo in questione, un horror psicologico sviluppato da Bloober Team, si presenta al pubblico della console Nintendo con un inquietante trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Observer è un detective thriller cyberpunk ambientato a Cracovia, in Polonia. È il 2084 e il mondo è in rovina. Le multinazionali hanno sostituito gli stati e tu lavori per loro, hackerando e invadendo le menti di chiunque sia sospettato di opporsi ad esse. Quando il tuo passato viene a galla, sei costretto ad agire da solo per svelare il mistero della scomparsa di tuo figlio. Il tuo nome è Daniel Lazarski, e sei un Osservatore.

Noi vi lasciamo alla visione del trailer di lancio.