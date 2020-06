Rockstar chiude momentaneamente GTA Online e RD Online in onore di George Floyd

Come già abbiamo informato riguardo numerose compagnie videoludiche che si sono mosse riguardo gli ultimi eventi accaduti e che tutt’ora proseguono negli Stati Uniti, anche Rockstar si appresta a fare la sua parte. Il publisher americano ha difatti annunciato, tramite il suo account Twitter, che chiuderà temporaneamente i server di GTA Online e Red Dead Online tra le 20 e le 22 ore italiane di questa sera per “onorare l’eredità di George Floyd”.

Ovviamente ciò vuol dire che nessuno sarà in grado di utilizzare le funzionalità online di entrambi i titoli, ma crediamo che sia il minimo che ogni videogiocatore possa fare in merito alla questione. Il publisher ha affermato nel tweet che ciò sarà fatto per l’uomo che è al centro delle proteste, George Floyd, che si stanno tenendo negli Stati Uniti e non solo. Rockstar ha inoltre pubblicato una lista di cause ed organizzazioni a cui la gente potrà liberamente donare.

Abbiamo letto di software house e publisher vari, fare diverse azioni, dal rimandare i propri eventi fino a donare per la causa. Questa volta si parla di qualcosa che prende anche i giocatori e, sicuramente, più da vicino. Chiudere i server di due titoli così tanto giocati vuol essere un messaggio forte e chiaro, inequivocabile, ovvero quello di porre l’attenzione a qualcosa di estremamente importante, attenzione che si spera servirà anche a riflettere in futuro, oltre che ad agire nel presente. VI terremo aggiornati per ulteriori movimenti da parte della sfera videoludica in merito alla questione.

Black Lives Matter. To honor the legacy of George Floyd, today, 6/4/20, from 2:00-4:00 p.m. ET, we will be shutting down access to our online games, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online. — Rockstar Games (@RockstarGames) June 4, 2020