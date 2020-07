Persona 4 Golden raggiunge i 500,000 giocatori

Se qualcuno ci avesse detto che Persona 4 Golden fosse giunto su PC, difficilmente ci avremmo creduto, invece, la Atlus ci ha sorpreso con questa release inaspettata avvenuta lo scorso mese, di cui vi avevamo parlato in precedenza. Inutile dire che il gioco è diventato, in poco tempo, un enorme successo, tanto che, in un recente tweet, Atlus ha confermato che la Playerbase su PC, ha da poco raggiunto i 500,000 utenti.

Tutto ciò, rappresenta per la saga un enorme. Rilasciato per la prima volta nel 2008 per PlayStation 2 con il titolo di Persona 4, Persona 4 Golden uscirà nel 2012 per PlayStation Vita. Fu Essenzialmente una versione migliorata del gioco, ha aggiunto nuovi contenuti alla trama, nuovi personaggi e molto altro. Il gioco fu subito acclamato dalla critica dell’epoca e sembra che anche la versione PC (nonostante siano passati anni) abbia ricevuto lo stesso trattamento.